Κυριακή 5 Δεκεμβρίου και το 8ο live του «Dancing With The Stars» επιστρέφει χορευτικά στις προηγούμενες δεκαετίες, που αγαπήσαμε! Μία διαδρομή γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια, που μας παρασύρουν στο ρυθμό μιας άλλης εποχής και μας χαρίζουν όμορφα και έντονα συναισθήματα!

Η εκθαμβωτική Βίκυ Καγιά μαζί με τον αεικίνητο Λάμπρο Φισφή, υποδέχονται τους 10 αγαπημένους celebrities με τους παρτενέρ τους, μετά την αποχώρηση του Πάνου Γιαννακόπουλου και της ντάμας του στο 7ο live αλλά και τους τέσσερις έμπειρους κριτές, Στέφανο Δημουλά, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Έλενα Λιζάρδου, Jason Roditis. Οι κριτές μας θέλουν πολύ αυτή την Κυριακή να απολαύσουν τις πιο εμπνευσμένες και καλοδουλεμένες χορογραφίες και να βάλουν 10… και στους 10!

Οι 16 επαγγελματίες χορευτές του «Dancing With The Stars» ζωντανεύουν στη σκηνή το all time classic «Κορίτσι του Μάη». Η δεκαετία του ‘60 αναβιώνει σε έναν εκρηκτικό συνδυασμό με χορό freestyle, χρώματα και λαμπερές ντισκομπάλες, που δεν σταματούν να «γυρίζουν»!

Αυτή την Κυριακή το «Dancing With The Stars» φιλοξενεί δύο special guests και το ballroom είναι σίγουρο ότι θα πάρει… φωτιά! Η Χαρά Παππά και η Σπυρούλα Κάιζερ από το Greece’s Next Top Model, παρουσιάζουν το πιο sexy και ξεσηκωτικό street latin, μαζί με τον Γιούρι και τον Αργύρη.

