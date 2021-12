Με πολύ δυνατά νούμερα τηλεθέασης ξεκίνησε η «Φάρμα» το ΑΝΤ1. Δυνατή αρχή που μπόρεσε να εξαφανίσει το ανταγνισμό. Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό σημείωσε 22,5%, αφήνοντας πίσω πάνω από 10 μονάδες το «Just the two of us» του ALPHA. Εντύπωση προκάλεσε η μονοψήφια επίδοση του «The Voice of Greece».

Συγκεκριμένα:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Η Φάρμα – 22,5%

J2US – 12,3%

Σπίτι με το Mega – 12,1%

The Voice – 9,8%

Κρίσιμες στιγμές – 5%

Ζακέτα να πάρεις – 4,4%

Καρτ Ποστάλ – 4,4%

Δείτε αναλυτικά ανά 15' λεπτά στο δυναμικό κοινό 18-54:







ΑΝΤ1 ALPHA STAR ΣΚΑΙ







20:00:00 - 20:14:59 20,4 14,1 - -







20:15:00 - 20:29:59 28,8 11,3 - -







20:30:00 - 20:45:59 28,6 13,1 - -







20:45:00 - 20:59:59 22,7 10,7 - -







21:00:00 - 21:14:59 27,2 12,4







21:15:00 - 21:29:59 25,6 11,9







21:30:00 - 21:44:59 16,5 12,1







21:45:00 - 21:59:59 19,4 9,3

22:00:00 - 22:14:59 22,7 11,2













