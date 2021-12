Το λεξικό Collins ανέδειξε το NFT ως λέξη της χρονιάς. Το NFT ουσιαστικά είναι η συντομογραφία του «non-fungible token» και σύμφωνα με το λεξικό πρόκειται για «ένα μοναδικό ψηφιακό πιστοποιητικό, καταχωρημένο σε ένα blockchain, που χρησιμοποιείται για την καταγραφή της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως ενός έργου τέχνης ή ενός συλλεκτικού δημιουργήματος».

Ένας από τους βασικότερους λόγους που επιλέχθηκε το NFT ως λέξη της χρονιάς για το 2021 είναι κυρίως επειδή πολλοί άνθρωποι κερδίζουν θεαματικά χρηματικά ποσά από την τεχνολογία που βασίζεται σε blockchain. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το δημοφιλές βίντεο με τίτλο Charlie Bit My Finger που έγινε viral με την πάροδο των χρόνων και πουλήθηκε ως NFT στην τιμή των $760.999, αλλά και το ψηφιακό έργο του καλλιτέχνη Beeple, Everydays: The First 5,000 Days που αφορούσε ένα κολάζ περισσότερων από 5.000 εικόνων και πουλήθηκε ως NFT για 69 εκατομμύρια δολάρια.

Η λέξη που ανταγωνιζόταν το NFT για την πρωτιά είναι το «cheugy». Πρόκειται για μια λέξη που χρησιμοποιείται από την Gen Z και αναφέρεται σε κάτι που δεν είναι πια στη μόδα.

Σημειώνεται ότι οι λεξικογράφοι του Αγγλικού Λεξικού της Οξφόρδης (Oxford University Press) επέλεξαν ως λέξη της χρονιάς τη λέξη «vax» που σημαίνει εμβόλιο, εμβολιασμός – για ευνόητους λόγους, προφανώς.

