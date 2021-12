Προβληματισμός στην παγκόσμια κοινότητα προκαλεί η μετάλλαξη Όμικρον του νέου κορονοϊού η οποία πολλαπλασιάζει με ταχύτατους ρυθμούς τα κρούσματά της. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η μετάλλαξη Όμικρον έχει τη δυνατότητα να διπλασιάζει τον αριθμό των κρουσμάτων ανά δυο με τρεις ημέρες, ενώ στη μετάδοση συμμετέχουν και οι εμβολιασμένοι. Η διαπίστωση αυτή δικαιολογεί τα νέα γραφήματα και τις καμπύλες για τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων που φέρουν το στέλεχος Όμικρον.Σε ανάρτησή του, ο Τέο Σάντερσον, ερευνητής στο βρετανικό Ινστιτούτο Σάνγκερ, δείχνει την καμπύλη που φανερώνει την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της Όμικρον στο Λονδίνο. Όπως σχολιάζει, πλέον, το 83% των κρουσμάτων στο Λονδίνο είναι Όμικρον. «Τώρα προκαλεί πενταπλάσια κρούσματα από τη Δέλτα» σημειώνει.

83% of cases were Omicron in London for specimens of 15 December.

Now causing five times as many cases as Delta, which has remained at similar level levels throughout December pic.twitter.com/th0bIgDb3Z— Theo Sanderson (@theosanderson) December 18, 2021Η ίδια τάση παρατηρείται και σε άλλες περιοχές όπως ο Καναδάς και το Εσουατίνι:

You wouldn't need to sequence the virus in Eswatini to know which variant it is pic.twitter.com/XWSow0fsu7

— Eric Topol (@EricTopol) December 19, 2021Το φαινόμενο έχει αρχίσει να απασχολεί τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, και στην Ελλάδα, καθώς η Όμικρον αρχικά φαίνεται να κινείται με βραδείς ρυθμούς και ξαφνικά εκρήγνυται, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο:

Coming to a town near you pic.twitter.com/aS4bsOKblP

— Theo Sanderson (@theosanderson) December 17, 2021Δεν αποδεικνύεται η «ελαφρύτερη νόσηση» από την ΌμικρονΤην ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, νέα έρευνα του Imperial College του Λονδίνου, συνέκρινε 11.329 περιστατικά ασθενών με τη μετάλλαξη Όμικρον με περίπου 200.00 κρούσματα άλλων παραλλαγών του κορονοϊού. Όπως τονίζει το Reuters, οι ερευνητές εκτιμούν ότι «δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Όμικρον προκαλεί λιγότερο σοβαρά περιστατικά από τη Δέλτα, κρίνοντας από την αναλογία των ανθρώπων που βρίσκονται θετικοί και εμφανίζουν συμπτώματα ή από την αναλογία όσων νοσηλεύονται μετά τη μόλυνση».ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:Βόλος: Νέες καταγγελίες για τον γιατρό που μοιράζει «συνταγές» με ασπιρίνες κατά του κορονοϊούΗ μετάλλαξη Όμικρον η πλέον κυρίαρχη στις ΗΠΑ. Τι γνωρίζουμεΤο γεγονός ότι η Όμικρον είναι υπερμεταδοτικό στέλεχος του κορονοϊού είναι κάτι στο οποίο συνηγορούν πλέον οι επιστήμονες. Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, έγινε γνωστό ότι η μετάλλαξη Όμικρον είναι πλέον η κυρίαρχη στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το CDC, γεγονός που αποδεικνύει ότι εξαπλώνεται τάχιστα.Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει «ασφυξία» στα συστήματα Υγείας, όπως προειδοποίησε από πλευράς του ο ΠΟΥ, ο οποίος μάλιστα προειδοποίησε ότι είναι ακόμη πρόωρο να συμπεράνει κανείς ότι η μετάλλαξη Όμικρον είναι πιο ήπια από τις άλλες παραλλαγές του SARS-CoV-2, παρότι τα πρώτα συμπεράσματα αυτό δείχνουν. Επισήμανε ότι θα μπορούσαν να ασθενήσουν από αυτήν τόσο πολλοί άνθρωποι που να «υπερφορτωθούν» τα συστήματα υγείας.«Είναι μάλλον ανόητο να χαλαρώσουμε και να νομίζουμε ότι πρόκειται για μια ήπια παραλλαγή, ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια, επειδή πιστεύω ότι, με τους αριθμούς που αυξάνονται οι μολύνσεις, όλα τα συστήματα υγείας θα βρεθούν υπό πίεση», εξήγησε η επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ, Σούμια Σουαμινάθαν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.Τσιόδρας: Μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη πανδημία στην ΕυρώπηΣε παρόμοιο κλίμα κινήθηκε και ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προειδοποίησε ότι «η κατάσταση μάς ανησυχεί, μπορεί να οδηγήσει και σε μια μεγάλη πανδημία της Όμικρον στην Ευρώπη, γι’ αυτό παραμένουμε σε επιφυλακή και επαγρύπνηση και αν χρειαστεί να προταθούν επιπλέον μέτρα». Μάλιστα, ο κ. Τσιόδρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποκρύπτεται ένα κύμα της παραλλαγής Όμικρον μέσα στο κύμα της μετάλλαξης Δέλτα που ήδη επικρατεί στη χώρα μας.

Ενθαρρυντικά τα νέα από Ν. Αφρική και εμβόλια



Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουν εξάγει οι ειδικοί για τη νέα αυτή παραλλαγή του κορονοϊού, στέλνουν και αισιόδοξα μηνύματα. Καταρχάς, η Νότια Αφρική, η χώρα από όπου ξεκίνησε η μετάλλαξη Όμικρον, δείχνει να ξεπερνά το πρόβλημα της ραγδαίας εξάπλωσης αυτής της παραλλαγής.



Όπως δήλωσε τη Δευτέρα η Δρ. Angelique Coetzee, πρόεδρος της Εθνικής Ιατρικής Ένωσης, πλέον τα κρούσματα στη χώρα της αρχίζουν να μειώνονται. «Έχουμε ξεπεράσει την καμπύλη της ανόδου και πλέον βρισκόμαστε σε πτωτική πορεία. Στην πόλη Gauteng μάλιστα, που ήταν το επίκεντρο της μετάλλαξης Όμικρον, η κατάσταση είναι ακόμα καλύτερη», ανέφερε στο CNN.



Εξίσου σημαντικό, μάλιστα, είναι το ότι η μετάλλαξη Όμικρον δεν προκάλεσε άνοδο του ρυθμού θανάτων των ασθενών από Covid-19, ενώ οι περιπτώσεις σοβαρής νόσησης είναι κατά «πολύ λιγότερες», εν συγκρίσει με ό,τι συνέβη με τη μετάλλαξη Δέλτα.



Η τρίτη δόση είναι αποτελεσματική έναντι της μετάλλαξης Όμικρον



Ένα από τα σημαντικότερα και πλέον ενθαρρυντικά στοιχεία είναι το γεγονός ότι η αναμνηστική, τρίτη δόση του εμβολίου καταπολεμά αποτελεσματικά τη μετάλλαξη Όμικρον.



Όπως αναφέρει το δελτίο της Moderna, η έρευνα για την αποτελεσματικότητα απέναντι στην Όμικρον έγινε για δυο τύπους ενισχυτικής δόσης: αυτής με τα 50μg που έχει εγκριθεί και μιας με 100μg. Σύμφωνα με τη Moderna, η τρίτη δόση εμβολίου των 50μg αυξάνει κατά 37 φορές τα αντισώματα κατά της Όμικρον, ενώ με τη δόση των 100μg τα αντισώματα αυξάνονται κατά 83 φορές.





«Η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων Covid-19 από τη παραλλαγή Όμικρον είναι ανησυχητική για όλους μας. Παρά ταύτα, αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι η ενισχυτική δόση εμβολίου της Moderna, που έχει ήδη εγκριθεί, μπορεί να αυξήσει έως και κατά 37 φορές τα επίπεδα αντισωμάτων είναι καθησυχαστικά» δήλωσε ο Στεφάν Μπανσέλ, CEO της Moderna.Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ηλίας Μόσιαλος, ο οποίος σε ανάρτηση του στο Facebook, επισήμανε ότι νέα μελέτη δείχνει πως η τρίτη δόση του εμβολίου είναι αποτελεσματική έναντι της παραλλαγής Όμικρον. Όπως επισημαίνει, η βρετανική μελέτη μας δίνει στοιχεία που συνάδουν με τα αποτελέσματα από άλλες ερευνητικές ομάδες από το πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και το Εργαστήριο Balazs Lab των αμερικανικών πανεπιστημίων MIT/Χάρβαρντ.Τονίζει ότι τα νέα εργαστηριακά αποτελέσματα δείχνουν πως σε κυτταροκαλλιέργειες (οργανοειδών) πνεύμονα, οι αλλαγές που έχουν επιφέρει οι μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ακίδα της όμικρον, έχουν δραστική επίδραση στον μηχανισμό που ο ιός μολύνει τα κύτταρα, κάτι που έδειξαν και τα αποτελέσματα από το Χονγκ Κονγκ.CDC: Αν τα εμβόλια δεν είναι mRNA δεν προστατεύουνΠάντως, το CDC από τη μεριά του έθεσε και μία νέα πτυχή αναφορικά με την προστασία των εμβολίων, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του, τα εμβόλια που δεν είναι mRNA -δηλαδή όλα, εκτός από τα Pfizer και Moderna- δεν προσφέρουν επαρκή προστασία μετάδοσης από τη μετάλλαξη αυτή.

