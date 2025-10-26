





Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα της νέας τους εκπομπής στο Open, που φέρει τον τίτλο «Εδώ TV».

«Είμαστε στο Open και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι’ αυτό, αισθανόμαστε πολύ καλά. Έχουμε έρθει για το Εδώ Tv», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για τη νέα τηλεοπτική αρχή.

Η Ναταλί Κάκκαβα, από την πλευρά της, πρόσθεσε: «Σιγά σιγά μπαίνουμε σε έναν δρόμο Θεού. Θέλω όμως πρώτα να δώσω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον κύριο Πανόπουλο και την κυρία Λαζάρoυ. Κάνουν μια αξιόλογη προσπάθεια που της παρακολουθεί ο κόσμος, σε μια δύσκολη ζώνη. Θέλω πραγματικά να τους πω ότι είναι αξιοπρεπέστατοι και αξιολογότατοι. Μας αρέσουν πολύ».

Τι θα δούμε στο «Εδώ TV»

Μιλώντας για το περιεχόμενο της νέας τους εκπομπής, ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε: «Αυτό που θα δείτε θα είναι απόλυτα ψυχαγωγικό και απόλυτα τηλεοπτικό. Θα είναι μια εκπομπή με ταυτότητα, που θα έχει να κάνει με την τηλεόραση, γιατί αγαπάμε την τηλεόραση. Θα έχει να κάνει με όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από την κάμερα».

Η Ναταλί Κάκκαβα σχολίασε τη χαμηλή τηλεθέαση που παρατηρείται σε αρκετές εκπομπές, λέγοντας: «Όταν βλέπεις ότι εκπομπές με πολύ μεγάλα τηλεοπτικά πρόσωπα αλλά και παρέες -γιατί δεν είναι μόνο πρωταγωνιστής- κάνουν 1% και 2%, νομίζω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα. Όταν φτάνεις πια να θεωρείς ότι το 5% είναι επιτυχία, είναι κάτι που σε τρομάζει».

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας πρόσθεσε: «Έχω ζήσει εποχή που κάναμε 25% και θεωρούταν αποτυχία. Πήγαινες στο γραφείο και είχαν όλοι μούτρα».

Αναφερόμενος στην ανάρτηση που είχε κάνει για τη δύσκολη περσινή χρονιά, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε: «Πέρυσι, που είπα ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές, μόνο στα επαγγελματικά μου αναφερόμουν, αλλά μέχρι εκεί. Θα περιμένετε την πρεμιέρα μας για να τα μάθετε όλα. Νομίζω ότι θα είναι αρχές Νοέμβρη. Να είναι όλα έτοιμα για να βγούμε και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα».

