Το The Voice of Greece ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και μία χρυσή νικήτρια, την Άννα Αργυρού. Η φετινή σεζόν του Νο1 τάλεντ σόου εκτός από μεγάλες φωνές είχε τέσσερις σπουδαίους καλλιτέχνες στη θέση των coaches αλλά και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς εκτός από τις solo και duet εμφανίσεις τους σε τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία υποδέχτηκαν στο The Voice of Greece αγαπημένους φίλους και μας χάρισαν μαζί τους on stage συγκλονιστικές ερμηνείες. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Χρήστος Δάντης, η Μαρίνα Σάττι, η Ελένη Φουρέιρα, η Μαντώ, ο Γιώργος Λιανός και η Μελίνα Ασλανίδου έβαλαν τη δική τους μουσική πινελιά κάνοντας ακόμα πιο ξεχωριστό το πετυχημένο σόου.

Οι κορυφαίες εμφανίσεις τους, οι πιο ξεχωριστές στιγμές που απολαύσαμε στη σκηνή του The Voice of Greece αλλά και τα ανατρεπτικά ντουέτα τον coaches μεταξύ τους που έγιναν viral στα social media συγκεντρώθηκαν σε ένα special εορταστικό επεισόδιο το οποίο θα προβληθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων.

