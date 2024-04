2024-04-17 10:15:02

Για τις αρχές της νέας σεζόν μελετά ο ΣΚΑΪ να βγάλει στον αέρα και το Still Standing Το τηλεπαιχνίδι που σταμάτησε από τον ΑΝΤ1 μετά την αποχώρηση της Μαρίας Μπεκατώρου για να παρουσιάσει το Chasers στο MEGA, ετοιμάζεται να επιστρέψει από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.



Στο τραπέζι της προετοιμασίας του σύμφωνα με τον Γρηγορη Μελά στο newsit έχει πέσει το όνομα της Κατερίνας Καραβάτου, αφού τόσο το κανάλι του Φαλήρου όσο και η Acun Medya, που θα αναλάβει την παραγωγή του τηλεπαιχνιδιού είναι ευχαριστημένοι από τη συνεργασία με την παρουσιάστρια.



Έτσι… με τα έως τώρα δεδομένα… μετά το τέλος του My Style Rocks η Καραβάτου θα βρεθεί στο «τιμόνι» του Still Standing.



