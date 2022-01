freegr

Με βήμα ταχύ εν συγκρίσει με τις προηγούμενες χρονιές προχωρούν οι συνδέσεις οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (fiber to the home - FTTH), με όλο και περισσότερους πολίτες κι επιχειρήσεις να στρέφονται σε αυτές για να ικανοποιήσουν τις αυξημένες ψηφιακές ανάγκες τους ενόψει πανδημίας. Ειδικότερα ο αριθμός των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που αξιοποίησαν το κουπόνι Super Fast Broadband (SFBB) αυξήθηκε κατά 256% μέσα σε έναν χρόνο. Για την ακρίβεια τα νοικοκυριά κι οι επιχειρήσεις που αιτήθηκαν για το κουπόνι επιδότησης έφτασαν το 2021 τις 63.843 από 17.921 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις που αιτήθηκαν για επιδοτούμενες συνδέσεις FTTH όλο το προηγούμενο έτος.Αθροιστικά τα κουπόνια που έχουν δοθεί και τις τέσσερις χρονιές που τρέχει η δράση επιδότησης φτάνουν τις 85.522, δεδομένου ότι το 2019 είχαν δοθεί 3.565 και το 2018 μόλις 193. Η αύξηση της ζήτησης εδράζεται σίγουρα στις διευρυμένες ψηφιακές ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που έφερε στο προσκήνιο η πανδημία. Η κατάσταση όμως ήρθε για να μείνει με στελέχη της αγοράς να εκτιμούν ότι η ζήτηση θα διογκωθεί τα επόμενα χρόνια, αφού από τα 50 εκατ. του προϋπολογισμού του SFBB έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής λιγότερα από τα μισά. Σε αυτό θα συμβάλλει αισθητά και η ενίσχυση των σχετικών υποδομών που δρομολογούν οι πάροχοι. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του SFBB, δυνατότητα σύνδεσης έχουν περίπου 231.000 διακριτά κτήρια ενώ οι γραμμές που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν σε συνδέσεις FTTH φτάνουν βάσει εκτιμήσεων της αγοράς τις 700.000. Με τις επενδύσεις που έχουν προαναγγείλει όμως οι πάροχοι υπολογίζεται ότι μέσα στην επόμενη πενταετία η δυνατότητα αναβάθμισης θα επεκταθεί στην πλειονότητα των γραμμών της χώρας.Οι επενδύσεις των παρόχωνΝα θυμίσουμε ότι μόνο στην περίπτωση του ΟΤΕ σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2027 ώστε να καλυφθούν με οπτική ίνα (FTTH) περίπου 3 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις, δηλαδή σχεδόν τα 2/3 των γραμμών της Ελλάδας (σ.σ. το σύνολο των γραμμών στη χώρα σήμερα αριθμεί περίπου 4,8 εκατ.). Σημειωτέον ότι οι γραμμές FTTH του Ομίλου ΟΤΕ ανέρχονται σήμερα σε περίπου 560.000 και μέχρι το τέλος του 2022 ο αριθμός του αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις. Αντίστοιχα επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων θα αφορούν και συνδέσεις οπτικών ινών, έχει προαναγγείλει και η Vodafone για την επόμενη πενταετία ενώ άλλα 500 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία είχε προαναγγείλει και η Wind - τα σχέδια βέβαια θα μπορούσαν να επικαιροποιηθούν μετά και την εξαγορά της από την United, μητρική της Nova. Επέκταση του SFBB και νέο κουπόνι Fiber Readiness Πέρα από τις κινήσεις των παρόχων και δεδομένου ότι η προώθηση των συνδέσεων οπτικών ινών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζεται και η επέκταση του προγράμματος Super Fast Broadband (SFBB), το οποίο επιδοτεί την λειτουργία γραμμών οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι με το ποσό των 13 ευρώ ανά μήνα για δύο χρόνια, αλλά και το κόστος σύνδεσης με το ποσό των 48 ευρώ (σ.σ. με το κουπόνι επιδότησης μια σύνδεση FTTH της τάξης των 100 Mbps κυμαίνεται σήμερα στα ίδια περίπου επίπεδα με μια σύνδεση VDSL). Η αύξηση της ζήτησης βέβαια θα μπορούσε να πυροδοτήσει τον ανταγωνισμό, ωθώντας του παρόχους σε προσφορές ή και σε μείωση των σχετικών τιμών.Συμπληρωματικά με το SFBB, έρχεται σύντομα και ένα νέο κουπόνι τύπου «Εξοικονομώ», το οποίο σκοπεύει να προωθήσει την σύνδεση οπτικών ινών μέχρι το κτήριο. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω προγράμματος, που φέρει την ονομασία Fiber Readiness και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέρχεται σε 73 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει στο παρελθόν ο αρμόδιος υπουργός με τα νέα κουπόνια τα οποία θα είναι ύψους 800-1000 ευρώ, θα επιδοτηθούν οι ιδιοκτήτες 120.000 κτιρίων ώστε να εφαρμόσουν σε αυτά δομημένη καλωδίωση οπτικών ινών.Στόχος να δημιουργηθούν «Fiber Ready» κτήρια κατοικιών, προκειμένου να λυθεί ένα βασικό πρόβλημα που εντοπίζεται σήμερα στην εγκατάσταση των νέων συνδέσεων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home - FTTH). Αν τα παραπάνω επιτευχθούν η χώρα θα επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει η ΕΕ για κάλυψη 100% με συνδέσεις 1 Gbps μέχρι το 2030 καλύπτοντας την μέχρι σήμερα υστέρηση. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του δείκτη DESI η χώρα μας σκοράρει χαμηλά όσον αφορά στην διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών με ταχύτητα 100 Mbps, φτάνοντας στο 3% την ώρα που ο μέσος όρος της ΕΕ φτάνει το 34%.