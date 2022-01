Το ταξίδι με το τρένο ήταν κάποτε η απόλυτη περιπέτεια και εξακολουθεί να έχει μια μαγευτική αίσθηση. Θέλετε να ανακαλύψετε τις πιο εκπληκτικές διαδρομές με τρένο;Φυσικά, η εξερεύνηση του κόσμου είναι μια περιπέτεια από μόνη της, αλλά και το ίδιο το ταξίδι. Λοιπόν, τι καλύτερο για να το θυμάστε από μια νοσταλγική βόλτα με το τρένο; Εδώ είναι 11 από τις καλύτερες γραμμές τρένων στον κόσμο για ταξίδια με τρένο:1. The Ghan, ΑυστραλίαΤαξιδέψτε στο απόκρημνο έδαφος της περιοχής της Αυστραλίας με το The GhanΗ αυστραλιανή περιοχή προσφέρει μερικές από τις πιο συναρπαστικές και εμπνευσμένες περιπέτειες της φύσης στον κόσμο. Ο Γκαν Θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της χώρας με την άνεση ενός πολυτελούς επικαλυμμένου οχήματος, κάνοντας ένα ταξίδι με το τρένο μαζί σας.Ένας αληθινός θρύλος, ο Γκαν κάνει το μακρύ ταξίδι από την Αδελαΐδα στη Νότια Αυστραλία μέχρι το Δαρβίνο στη Βόρεια Επικράτεια. Αυτό το ταξίδι 3.000 χιλιομέτρων περνά μέσα από το κόκκινο έδαφος της ερήμου της Αυστραλίας με στάσεις για ορισμένες δραστηριότητες εκτός τρένου. Τα κυριότερα σημεία αυτών των δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν μια επίσκεψη στην εκπληκτική κοιλάδα Katherine στο εθνικό πάρκο Nitmiluk και τη διάσημη επαρχιακή πόλη Alice Springs.Απολαύστε το δικό σας ιδιωτικό διαμέρισμα και όλα τα γεύματά σας σερβίρονται καθώς περιφέρεστε στην καρδιά της Αυστραλίας.2. Glacier Express, ΕλβετίαΤο Glacier Express μπορεί να είναι το πιο αργό express στον κόσμο, αλλά η θέα είναι εντυπωσιακή!περνώντας μέσα από τις ελβετικές Άλπεις Glacier Express(Το Glacier Express) διασχίζει βαθιές κοιλάδες, στενές στροφές και 91 σήραγγες και 291 γέφυρες στο ταξίδι του, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει γιατί είναι ένας από τους πιο αργούς δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε πάντως.Zermatt και St. Το Moritz προσφέρει την τέλεια ευκαιρία να δείτε τις ελβετικές Άλπεις. Αν και τακτικά τρένα εξυπηρετούν επίσης σε αυτήν την περιοχή, μόνο το Glacier Express έχει άμεση διαδρομή και με τα μεγάλα παράθυρά του που εκτείνονται μέχρι την οροφή, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε άνετα τη θέα έξω.Ξεκινώντας από υψόμετρο 1605 μέτρων, το τρένο φτάνει σύντομα στο μαγευτικό βουνό Matterhorn λίγο έξω από το Zermatt. Το αποκορύφωμα του ταξιδιού είναι το πέρασμα Oberalp ύψους 2044 μέτρων, από όπου πηγάζει και ο Ρήνος.Ένα άλλο αξέχαστο θέαμα είναι η κοιλάδα του Ρήνου, γνωστή και ως Ελβετικό Γκραν Κάνυον, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ilanz και το Reichenau.3. Trans-Siberian Express, ΡωσίαΟ Υπερσιβηρικός Σιδηρόδρομος θα σας οδηγήσει σε ένα επικό ταξίδι στη ΡωσίαΞεκινώντας από τη Μόσχα και συνεχίζοντας σε όλη τη Ρωσία μέχρι το ανατολικό λιμάνι του Βλαδιβοστόκ Υπερσιβηρικός ΣιδηρόδρομοςΕίναι ένα από τα πιο διάσημα ταξίδια με τρένο στον κόσμο. Η διαδρομή έχει ένα εκπληκτικό μήκος 9.289 χλμ και εκτείνεται σε επτά ζώνες ώρας.Στην πορεία, θα περάσετε τον ποταμό Όμπι δίπλα στην πόλη του Νοβοσιμπίρσκ και θα δείτε τις πιο απομακρυσμένες και όμορφες περιοχές της Σιβηρίας, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Βαϊκάλης, της μεγαλύτερης λίμνης γλυκού νερού στον κόσμο σε όγκο.Με μέση ταχύτητα μόλις 60 km/h, αυτό το ταξίδι με τρένο είναι παράδειγμα αργού ταξιδιού, αλλά διαρκεί μόνο επτά ημέρες για να ολοκληρωθεί. Το Trans-Siberia είναι ένα από τα πιο εμβληματικά ταξίδια στον κόσμο και κάποτε ονομαζόταν «το πιο όμορφο κόσμημα στο στέμμα των τσάρων».4. Flåm Railway, ΝορβηγίαΜε το Flåm Railway, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την απίστευτη φύση της Νορβηγίας από την πρώτη σειρά.Ένα από τα μεγαλύτερα ταξίδια με τρένο στον κόσμο Flåm Railway Έχει μήκος μόλις 20 χιλιόμετρα, αλλά προσφέρει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά τοπία της Δυτικής Νορβηγίας.Ξεκινά από την πόλη Flåm στην άκρη του Aurlandsfjord, ενός από τα πιο όμορφα φιόρδ στον κόσμο, και καταλήγει στον ορεινό σταθμό Myrdal. Είναι ένας από τους πιο απότομους σιδηροδρόμους στην Ευρώπη με ανάβαση 863 μέτρων σε μόλις 50 λεπτά.Θα ακολουθήσετε την οδό Rallar, την πιο δημοφιλή ποδηλατική διαδρομή της Νορβηγίας, που αξίζει καρτ ποστάλ, και θα ταξιδέψετε σε ένα καταπράσινο ορεινό τοπίο γεμάτο με καταρράκτες, άγρια ​​ποτάμια και βαθιές κοιλάδες.Μετά από περίπου 20 σήραγγες θα φτάσετε στο σταθμό Myrdal, αλλά από εκεί μπορείτε να επεκτείνετε την περιπέτειά σας ταξιδεύοντας με τον σιδηρόδρομο του Μπέργκεν (γνωστός και ως Γραμμή Μπέργκεν) στο Μπέργκεν στη νοτιοδυτική ακτή της Νορβηγίας ή στο Hønefoss έξω από το Όσλο.5. TranzAlpine, Νέα ΖηλανδίαΜπορείτε να περιηγηθείτε στην παγκοσμίου φήμης φύση της Νέας Ζηλανδίας με το TranzAlpineΤο ταξίδι θα σας επιτρέψει να δείτε από κοντά μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Νέας Ζηλανδίας. Σε λιγότερο από πέντε ώρες, το TranzAlpine ταξιδεύει από τη ζωντανή πρωτεύουσα του Christchurch, το Νότιο Νησί, στην πρώην πόλη εξόρυξης άνθρακα και χρυσού Greymouth.Επιβιβαστείτε στο τρένο και οδηγήστε μέσα από λιβάδια, ομιχλώδη ορεινά τοπία και τροπικά τροπικά δάση. Θα ακολουθήσετε τον ποταμό Waimakariri στις νότιες Άλπεις και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το διάσημο Pass Arthur στο δρόμο. Η σιδηροδρομική σήραγγα Otira είναι επίσης από τα μέρη που θα περάσετε.Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η TranzAlpine είναι μια από τις πιο όμορφες σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο.6. The Jacobite, Σκωτία, Ηνωμένο ΒασίλειοΕίναι γνωστό; Έχεις δίκιο, είναι το ίδιο το Hogwarts Express!Ακόμα κι αν το όνομα δεν σημαίνει τίποτα ΙακωβίτηςΊσως τον γνωρίζετε – ίσως ακόμα καλύτερα από όσο νομίζετε. Ρωτάς γιατί; Αυτό το υπέροχο σκωτσέζικο ατμοκίνητο τρένο έπαιξε σημαντικό ρόλο στις διάσημες ταινίες του Χάρι Πότερ ως Hogwarts Express.Αναχωρώντας από το Fort William, το The Jacobite ταξιδεύει 66 χιλιόμετρα μέσα από την εκθαμβωτική φύση της Σκωτίας. Διασχίζει πολλές γραφικές λίμνες γλυκού νερού, σταματά στο χωριό Glenfinnan και ξεκινά ξανά για την τελευταία του στάση, το λιμάνι Mallaig.Στη διαδρομή, θα απολαύσετε εκπληκτική θέα στα μαγευτικά βουνά της Σκωτίας, τις αστραφτερές λίμνες και το μνημείο Glenfinnan.7. Rocky Mountaineer, ΚαναδάςΕξερευνήστε τα Καναδικά Βραχώδη Όρη με το Rocky MountaineerΑκολουθώντας την πρώτη διαδρομή από το κοσμοπολίτικο λιμάνι του Βανκούβερ προς την ορεινή πόλη Μπανφ, θα κάνετε μια διήμερη βόλτα με το τρένο μέσα από τα μαγευτικά Καναδικά Βραχώδη Όρη.Το Rocky Mountaineer εκτελεί τέσσερις διαφορετικές διαδρομές, εκ των οποίων η ιστορική ακολουθεί τη διαδρομή «Πρώτο πέρασμα στη Δύση», που συνδέει τον Καναδά από ανατολή προς δύση. Σε αυτή την κρουαζιέρα, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε θέα παγκόσμιας κλάσης στα μαγευτικά χιονισμένα βουνά από την πολυτελή καμπίνα σας.Καθώς τα παράθυρα φτάνουν μέχρι την οροφή, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να απολαύσετε την εντυπωσιακή θέα στα Βραχώδη Όρη.8. Grand Canyon Railway, Η.Π.ΑΘα δείτε μερικά από τα καλύτερα τοπία της χώρας από το Grand Canyon RailwayΤελειώνοντας στο υπέροχο Grand Canyon Σιδηρόδρομος Grand CanyonΘα απολαύσετε ένα ταξίδι πρώτης κατηγορίας με το τρένο.Επιβιβαστείτε στο σιδηροδρομικό τρένο της δεκαετίας του 1950 από την Williams, που βρίσκεται στο τμήμα South Rim του Εθνικού Πάρκου Grand Canyon στην Αριζόνα, και ετοιμαστείτε για ένα άνετο ταξίδι 2,5 ωρών που συνοδεύεται από εξαιρετική υπηρεσία μεταφοράς.Οι στολισμένοι συνοδοί βαγονιών δίνουν μεγάλη έμφαση στη δημιουργία μιας παλιομοδίτικης ατμόσφαιρας και θα συναντήσετε άψογη εξυπηρέτηση ενώ παρακολουθείτε την πιο εκπληκτική φύση του κόσμου.Θα ταξιδέψετε μέσα από πυκνά πευκοδάση και ψηλές πεδιάδες της ερήμου και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις εντυπωσιακές κορυφές και τις πεδιάδες του Grand Canyon από το απαλό και νοσταλγικό σας κάθισμα.9. Royal Scotsman, Σκωτία, Ηνωμένο ΒασίλειοΑπολαύστε ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι με το τρένο στα Highlands της Σκωτίας με το Royal ScotsmanΓια να ξανασυλλάβει τον ρομαντισμό του ταξιδιού, ο Σκωτσέζος αναρωτιέται ο ίδιος Βασιλικός Σκωτσέζος. Μπορείτε να πάτε σε ένα ειδικό ταξίδι με τρένο με Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φθηνό, αλλά είναι ένα από τα πιο πολυτελή ταξίδια με τρένο στον κόσμο.Το Royal Scotsman έχει πολλές διαδρομές προς τα υψίπεδα της Σκωτίας, όλα ξεκινώντας από την πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο. Ανάλογα με τη διαδρομή που θα επιλέξετε, το εισιτήριό σας περιλαμβάνει διάφορες εκδρομές χωρίς τρένο σε μερικά από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Σκωτίας και φυσικά σε μερικές από τις ζυθοποιίες ουίσκι της χώρας.Αφού εξερευνήσετε τα υψίπεδα σαν αληθινός ευγενής, μπορείτε να επιστρέψετε στο βαγόνι σας με επένδυση από μαόνι ή να χαλαρώσετε στο Bamford Haybarn Spa στο τρένο.10. Σιδηρόδρομος Μπέργκεν, ΝορβηγίαΑνακαλύψτε τα πιο μαγευτικά αξιοθέατα της Νορβηγίας με τη γραμμή BergenΣυνεχίζοντας για 371 χλμ μέσα στη μαγευτική νορβηγική φύση Σιδηρόδρομος Μπέργκεν (Επίσης γνωστή ως γραμμή Μπέργκεν) Η Νορβηγία είναι ένα άλλο ταξίδι με τρένο που δεν πρέπει να χάσετε και ευτυχώς συνδέεται με τον σιδηρόδρομο Flåm που αναφέραμε προηγουμένως.Η γραμμή εκτείνεται από το Μπέργκεν έως το Hønefoss και επίσης διέρχεται από τον Finse, τον υψηλότερο σιδηροδρομικό σταθμό της Νορβηγίας στα 1.222 μέτρα. Περνάτε μέσα από την κοιλάδα Hallingdal και το Εθνικό Πάρκο Hardangervidda στη γραμμή Bergen, και κατά τους χειμερινούς μήνες τοποθετείται ένα εκχιονιστικό μηχανισμό μπροστά από το τρένο ώστε να μπορεί να ταξιδέψει μέσα από το χιονισμένο έδαφος.Το τρένο περνά πάνω από 200 σήραγγες και πάνω από 300 γέφυρες σε μόλις επτά ώρες και έχετε την ευκαιρία να σταματήσετε σε διάφορες πόλεις της Νορβηγίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.11. Eastern Express, ΤουρκίαΘα σας συνοδεύσουν υπέροχα χειμωνιάτικα τοπία στο Orient ExpressΑναχώρηση από την Άγκυρα και μετάβαση στο Καρς σε περίπου 1 μέρα. Eastern Express Αν και υπάρχει εδώ και χρόνια, εξέπληξε τους πάντες και έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή ταξίδια το 2017.Όταν φτάσετε στο Καρς, μπορείτε να επισκεφθείτε τα ερείπια του Άνι, να κάνετε snowboard στο Sarıkamış ή να απολαύσετε τη διαφορετική αρχιτεκτονική της πόλης.Αν δούμε τις ώρες Eastern Express, το τρένο αναχωρεί από το Irmak στις 19.20 και φτάνει στο Καρς στις 18.30. Στην επιστροφή, μπορείτε να ξεκινήσετε από το Καρς στις 08:00 και να είστε στο Irmak στις 07:26 το πρωί.Αν πεις που είναι το ποτάμι, έχεις δίκιο. Αυτό το χωριό, το οποίο συνδέεται με την περιοχή Yahşihan του Kırıkkale, είναι τώρα ο πρώτος σταθμός του Eastern Express λόγω των έργων BAŞKENTRAY. Η μεταφορά εδώ παρέχεται με δωρεάν λεωφορεία από το σιδηροδρομικό σταθμό της Άγκυρας. Άλλοι σταθμοί του Eastern Express είναι το Kayseri, το Sivas, το Erzincan και το Erzurum.momondo.com.trsidirodromikanea.blogspot.com