Εδώ και καιρό ακούγαμε ότι ο Μάρκος Σεφερλής θα αξιοποιηθεί και με άλλο τρόπο στον ΑΝΤ1, εκτός από το 5×5, αλλά ο Covid είχε άλλα σχέδια.

Πολύ πριν ο δημοφιλής πρωταγωνιστής δώσει τα χέρια με τον ΑΝΤ1 του είχε προταθεί να κάνει ένα σίριαλ διαφορετικό από τα άλλα. Και βέβαια ο πάντα πρωτοπόρος Μάρκος δεν λέει όχι στις προκλήσεις.

Το «Μάμα Τσίτα», όπως είναι ο τίτλος του, είναι ένα σίριαλ που γυρίζεται παρουσία ζωντανού κοινού. Κάτι που στο εξωτερικό γίνεται αρκετά συχνά και σε σειρές που γνωρίζουμε όλοι, όπως είναι τα “Φιλαράκια”. Εκεί λοιπόν οι ηθοποιοί είναι σαν να παίζουν μία παράσταση και το κοινό που είναι στο στούντιο αντιδρά όπως το κοινό στο θέατρο.

Ο Μάρκος Σεφερλής το πάει…. παραπέρα, γιατί το κοινό που θα είναι στα γυρίσματα θα συμμετέχει κιόλας. Όπως ακριβώς ο Μάρκος επιλέγει να κάνει διαδραστικές παραστάσεις, έτσι και στο σίριαλ ο κόσμος θα μπορεί να λαμβάνει μέρος κατά κάποιο τρόπο στο γύρισμα.

Το φιλόδοξο αυτό project επρόκειτο να ξεκινήσει την περσινή χρονιά. Αλλά τελικά πήρε παράταση για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιάννη Πουλόπουλου, η εταιρία παραγωγής που θα αναλάβει το project αναζητεί ένα μεγάλο στούντιο όπου θα χωράνε τα σκηνικά, αλλά και οι θέσεις για το κοινό.

Μάλιστα, η ιδέα που έπεσε στο τραπέζι ήταν να αξιοποιηθεί το στούντιο που έβγαινε το Just the 2 of us.

Παράλληλα, η ομάδα που τρέχει το project πρόκειται τις επόμενες μέρες να κάνει οντισιόν για να βρεθούν οι ηθοποιοί που θα ερμηνεύουν τους βασικούς ρόλους.

Ο ΑΝΤ1 επιθυμεί διακαώς το «Μάμα Τσίτα» να βγει μέσα στον Φεβρουάριο και να προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα στη θέση του YFSF.

Το μοναδικό εμπόδιο για άλλη μία φορά είναι ο κορονοϊός, αλλά οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη τον επόμενο μήνα.

Πάντως, ένα διαδραστικό σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή θα έχει τρομερό ενδιαφέρον.

Και αυτό ο ΑΝΤ1 το γνωρίζει πολύ καλά, γιατί όποτε προβάλλει τις θεατρικές παραστάσεις του σε επανάληψη, χτυπάει τριαντάρια. Πόσο μάλλον όταν κάνει κάτι καινούργιο που δεν έχουμε ξαναδεί…

