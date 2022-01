TO ΣYΣTHMA ΔIAΘEΣHΣ Self-Test ΘA EΠANAΛEITOYPΓHΣEI AΠO THN TETAPTH 02.02 EΩΣ KAI THN TPITH 08.02. ΘA ΔIATIΘENTAI ΠENTE (5) ΔΩPEAN self test ΣE OΛOYΣ TOYΣ MAΘHTEΣ KAI ΣTOYΣ EMBOΛIAΣMENOYΣ EKΠAIΔEYTIKOYΣ. H ΛEITOYPΓIA TOY ΣYΣTHMATOΣ ΔIAΘEΣHΣ self test ΘA ANAΣTAΛEI AΠO TO ΣABBATO 05.02.2022 KAI ΩPA 17.00 EΩΣ TH ΔEYTEPA 07.02.2022 KAI ΩPA 8:00











