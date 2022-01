Με σόου έως τον Ιούλιο θα συνεχίσει ο ALPHA. Το κανάλι σχεδιάζει να βγάλει στον «αέρα» διαδοχικά δύο ψυχαγωγικά σόου έως τα μέσα του καλοκαιριού, ενώ οριστιοποιείται η απόφαση να υλοποιήσει μέσα στους επόμενους μήνες το «All together now», για το οποίο εξασφάλισε τα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό του σταθμπύ, στα τέλη Φεβρουαρίου θα βγει στον «αέρα» το «Chart show»: The Countdown», με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Βανδή, ενώ αμέσως μετά το Πάσχα, στα τέλη Απριλίου, θα γίνει αλλαγή σκυτάλης και στην prime time του Σαββάτου θα έρθει το «All together now» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Το τάλεντ σόου περιλαμβάνει κριτική επιτροπή που αριθμεί συνολικά 100 άτομα, ενώ, σύμφωνα με το φορμάτ, ανάμεσά τους υπάρχει ένας μεγάλος καλλιτέχης που ηγείται ως «captain».

