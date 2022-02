Ο Φεβρουάριος του 2022 θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μήνες με τις πιο σημαντικές κυκλοφορίες αυτής της γενιάς. Τι να πει κανείς για τα όσα έρχονται τις επόμενες μέρες; Ίσως και να ξεχρεώνει η αγορά για τα όσα τραβάμε εδώ και 2 χρόνια, πέραν της πανδημίας.

Ο Φεβρουάριος ξεκινάει με το ιδιαίτερα φιλόδοξο Dying Light 2: Stay Human της Techland και συνεχίζει με το Sifu, το Assassin's Creed: The Ezio Collection, το Total War: Warhammer III, το Horizon Forbidden West, το Destiny 2: The Witch Queen, το Sol Cresta, το Martha is Dead, το Elden Ring και το GRID Legends. Και έχει και άλλα ενδιάμεσα! Διαβάστε στη συνέχεια το αναλυτικό πρόγραμμα και κάντε τα πλάνα σας για το τι θα αγοράσετε. 4 Φεβρουαρίου Dying Light 2: Stay Human (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) 8 Φεβρουαρίου OlliOlli World (Nintendo Switch) Sifu (PS4, PS5) 9 Φεβρουαρίου OlliOlli World (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) 10 Φεβρουαρίου Breakout: Recharged (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch) CrossfireX (Xbox One, Xbox Series X) Edge of Eternity (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud Collection (Nintendo Switch) Noel the Mortal Fate (Nintendo Switch) Rise of the Third Power (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) 11 Φεβρουαρίου Lost Ark (PC) 14 Φεβρουαρίου Infernax (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch) 17 Φεβρουαρίου Assassin's Creed: The Ezio Collection (Nintendo Switch) The King of Fighters XV (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) Total War: Warhammer III (PC) 18 Φεβρουαρίου Horizon Forbidden West (PS4, PS5) 22 Φεβρουαρίου Blood Bowl III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch) Destiny 2: The Witch Queen (PC, PS4, Xbox One) Sol Cresta (PC, PS4, Nintendo Switch) 24 Φεβρουαρίου Assetto Corsa Competizione (PS5, Xbox Series X) Martha is Dead (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) 25 Φεβρουαρίου Dynasty Warriors 9 Empires (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) Elden Ring (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) GRID Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) Life is Strange: True Colors (Nintendo Switch) Monark (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch) - See more at: http://www.enternity.gr/Article/Games/Specials/Gaming-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2022/72600.html

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.