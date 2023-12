2023-12-11 12:34:22

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για τα μεσημεριανά και απογευματινά προγράμματα για χθες , σύμφωνα με την AGB Nielsen ήταν:



Πρόγραμμα 18-54



ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ 13,3



KITCHEN LAB 12,3



ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΤΙΠΟΤΑ 8,6



ΤΑΙΝΙΑ ΜEGA 10,9



THE CHASE 14,7



COSTA COFFEE BREAK 7,8



ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ 4,2



BRAVE NEW GREECE 2,8



ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 4,1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 6,6



ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 4,2



CHEF ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ 4,0



THE BREAK 3,1



ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ (Ε) 1,9



ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 5,9



ΜΑΜΑ-ΔΕΣ 2,5



ΦΤΑΣΑΜΕ 3,8



TRACTION 8,3



ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ (FRIENDS) 10,8



ΤΑΙΝΙΑ STAR 10,7



O ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 11,0



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.



Πηγή: tvnea.com



