FÉVRIERCALENDRIERJeûne oupermission de ...QUELQUES SAINTS DU JOUR

Les Saints soulignés ont un extrait de leur vie.

paraklisi

01/02Sans jeûneDimanche du Pharisien et du Publicain (fm)St Tryphon, Protecteur des jardinsSts Saturus, Saturnin, Secondus, Revocat, Perpetue et FeliciteSt Pierre de GalatieSt Bendenianos (ou Bendimien) du Mont St AuxenceSts David, Syméon et Georges de MytilèneSt Basile le Confesseur, Evêque de ThessaloniqueSt Nil le Nouveau à DamasSt Timothée le ConfesseurSt TheionSt CarionSt Néomartyr Anastase à NauplieSt Tryphon de Pechenga et KolaSte Brigitte de Kildare02/02Sans jeûneSainte Rencontre (Hypapante) de notre SeigneurSt AgathodoreSt Néomartyr Jourdain de TrébizondeSt Néomartyr Gabriel à Constantinople03/02Sans jeûneSt Syméon le Théodoque et Ste Anne la ProphétesseSts Adrien et EubuleSt Blaise le BouvierSt AzariasSts Paul et SimonSt ClaudeSts Néomartyrs Stamatios, Jean et Nicolas à ChiosSt Nicolas, Archevêque du JaponSt Syméon, 1er Evêque de TverSt Romain, Prince d'OuglitchSt Anschaire, Evêque de Hambourg et Apôtre de la ScandinavieSt Sabas de Ioannina04/02Jeûne strictSt Isidore de PéluseSt Nicolas le Studite, Confesseur, Higoumène du StudionSt Abraham, Evêque d'Arbele en PerseSt Philéas, Evêque de Thmuis et St PhiloromeSt Jean, Evêque d'Irénopolis, l'un des 318 Sts Pères du 1er ConcileSt Jasime le ThaumaturgeSt Néomartyr ThéoctisteSt Néomartyr Joseph d'AlepSt Georges, Prince de VladimirSt Cyrille du Lac Neuf05/02Sans jeûneSte Agathe de SicileSt Théodose de SkopelosSt Polyeucte, Patriarche de ContantinopleSt Néomartyr Antoine d'AthènesSt Théodose, Archevêque de TchernigovSt Avit, Evêque de Vienne06/02Jeûne strictSt Boucole, Evêque de SmyrneSt Julien d'EmèseSte Fausta et ses compagnons Evilassios et MaximeSts Dorothée et ThéophileSt Faust et Basile de Darion à ConstantinopleSt Photios le Confesseur, Patriarche de ConstantinopleSt Jacques l'Ascète de SyrieSt Barsanuphe le Grand et Jean le Prophète de GazaSte Dorothée de KachinSt Vaast, Evêque d'ArrasSt Amand, Evêque de Maastricht07/02Sans jeûneSt Parthénios, Evêque de LampsaqueSt Luc le Nouveau du Mont SteirionSts 4 tribuns et leurs 1003 serviteurs Martyrs à la suite de St Pierre d'AlexandrieSts Adauques et les Martyrs de PhrygieSts Théopempte et ses compagnonsSt Aprion, Evêque de ChypreSt Pierre de MonovaquesSt Néomartyr Georges de Crète08/02Sans jeûneDimanche du Fils Prodigue (fm)St et Grand Martyr Théodore le StratilateSt Prophète ZacharieStes Marthe et Marie d'Egypte et St LycarionSts Nicéphore et EtienneSt Philadelphe et PolycarpeSt Macaire, Evêque de Paphos en ChypreSt PergetosSt Sabas II, Archevêque de SerbieSt Jacut, frère de St Gwénolé09/02Sans jeûneSt Nicéphore d'AntiocheSt Romanos le thaumaturgeSts Marcel (Marcien), Philagrios et Pancrace, Evêques de Sicile, Chypre et TaorminaSt Pierre DamascèneSts Nicéphore et Gennade du lac VajeSte ApollineSts Emilien et Brachio de Tours10/02Sans jeûneSt Charalampos, ses bourreaux Sts Porphyre et Baptos et 2 femmes convertie à son MartyreSts Paul, Valentine et ThéeSt Anastase II, Patriarche de JérusalemSt Père ZénonSt Prochore des Grottes de KievSts Vladimir et Anne, Princes de NovgorodSynaxe des sts Evêques de Novgorod, Joachim, Luc, Germain, Grégoire (Gabriel), Martyrios, Antoine, Basile, Siméon et SérapionSt Longin de KoriajemkaSte Scholastique, soeur jumelle de St Benoît11/02Jeûne strictSts Blaise, Evêque de Sébaste et ses compagnonsSte Théodora, ImpératriceSt Georges le SerbeSt Vsevolod, Prince de PskovSt Dimitris de Prilouki12/02Sans jeûneSt Mélèce, Archevêque d'AntiocheSte Marie qui changea son nom en MarinSt Antoine II, Cauleas, Patriarche de ConstantinopleSts Plotin et SaturninSt Néomartyr Christos le JardinierSt Alexis, Métropolite de MoscouSt Bassien, Higoumène du Monastère de la forêt de RyabovskySt Benoît d'AnianeSt Rioc de Landevenec13/02Jeûne strictSt Martinien et Stes Zoé et PhotineSts Apôtres Pricille et AquillaSt Euloge, Archevêque d'AlexandrieSt Syméon de Serbie (Némanja) le Myroblite (père de St Sava), fondateur du Monastère de Chilandar (Mont Athos)14/02Sans jeûneSamedi des défunts (fm)St Auxence de la MontagneSt Maron de SyrieSt Abraham de MésopotamieSt Phimémon, Evêque de GazaSt Néomartyr Nicolas de CorintheSt Néomartyr Damien le Nouveau, fondateur du Monastère du Précurseur à KissavosSt Néomartyr Georges le Tailleur de MytilèneSt Isaac le Reclus des Grottes de KievSt Cyrille le Philosophe, Apôtre et Illuminateur des Slaves (voir le 11 mai)15/02Dernier jour où l'on peut manger de la viande (d'où son nom : carnaval)Sans jeûneDimanche de Carnaval (fm)St Onésime, Apôtre des 70St EusèbeSt Major de GazaSt Théognios, Evêque de BethelieSt Néomartyr Jean de ThessaloniqueSt Dalmate de SibérieSt Anthime de Chios16/02Semaine des laitagesSts Martyrs Phamphyle et ses compagnonsSt Maruthas, Evêque de SophèneSt Flavien, Patriarche de ContantinopleSt Flavien l'ErmiteSte Marie la Nouvelle de Byrie en ThraceSt Honeste, disciple de St Saturnin17/02Semaine des laitagesSt Théodore le Conscrit (Tiron)Ste Mariamne, soeur du St Apôtre PhilippeSt ThéostéricteSt Ménas d'Alexandrie (invention de ses Reliques)Sts Marcien et PulchérieSt Auxibe, Evêque de Soles en ChypreSt Théodore de ByzanceSt Michel Mauropeidis d'AndrinopoleSt Thédose le Silencieux des Grottes de KievSts Théodose de Tirnovo et son disciple RomainSt Hermogène, Patriarche de Moscou18/02Semaine des laitagesSt Léon 1er, Pape de RomeSts Léon et ParégoireSt Agapet, Evêque de Sinaos en PhrygieSts Victorin, Dorothée, Théodule et AgrippaSt PiouliosSt Cosmas, moine de Yakhrom19/02Semaine des laitagesSt Archippe, ApôtreSts Maxime, Théodote, Hesychius et AsclépiodoteSt RabulasSts Eugène et MarcaireSt CononSte Philothée d'AthèneSt Nicétas l'AthoniteSt Mesrop le Traducteur20/02Semaine des laitagesSt Léon le Thaumaturge, Evêque de CataneSt Bessarion le GrandSt Agathon, Pape de RomeSt Cindée, Evêque de PisidieSt PlotinSt Corneille de Psok et son disciple BassienSt Eleuthère, Evêque de TournaiSt Eucher, Evêque d'OrléansSt Agathon des Grottes de Kiev21/02Semaine des laitagesMémoire des Sts Ascètes (fête mobile)St Thimothée du Monastère des SymbolesSt Eustathe, Evêque d'AntiocheSt Jean III le Scholastique, Patriarche de ConstantinopleSt Zacharie, Patriarche de JérusalemSt Georges, Evêques d'Amastris22/02Dernier jour des laitagesDimanche de la TyrophagieSts Apôtres et Martyrs du Quartier d'Eugène à Constantinople (Invention des Reliques)St Papias, Evêque d'HiérapolisSt Télesphore, Pape de RomeSt Athanase de PaulopetrionSte Anthouse et ses 12 servantesSt SynetosSts Thalasse et LimnéeSt BaradateSt Blaise, EvêqueSt Léonce en Lycie23/02Début du Carêmejeûne strictLundi purSt Polycarpe, Evêque de SmyrneSte GorgonieSt Alexandre l'AcémèteSts Jean, Moïse, Antiochus et AntoninSt Zebinas et ses disciplesSt ClémentSte ThéaSt Damien d'EsphigménouSt Jean le Moissonneur (Theristis)St Moïse du Lac BlancSt Polycarpe de BrinskSt Lazare du PéloponèseSt Polychronios Evêque de Babylone et ses compagnons24/02Huile et vin1ère et seconde invention du chef de St Jean le BaptisteSt Erasme des grottes de KievSt Romain, Prince d'Ouglitch (invention des Reliques)Sts Montan, Lucius, Julien, Victoric et Flavien à CarthageSt Ethelbert, 1er Roi Chrétien de Kent25/02Jeûne strictSt Taraise, Archevêque de ConstantinopleSt Alexandre le RomainSt Reginos, Evêque de SkopelosSt Paphnuce CephalasSt AntoineSt Théodore, Fol en ChristSte Walburge26/02Jeûne strictSt Porphyre, Evêque de GazaSte Photinie la Samaritaine et ses compagnonsSt ChristoduleSt Nicolas de CatopinonSt Jean l'Ebeniste (Calphas)27/02Jeûne strictSt Procope le DécapoliteSt Gelase le ComédienSt Thallelaios de SyrieSts Asclépios et JacquesSt Etienne, fondateur de l'Hospice du quartier d'Armatios à ConstantinopleSt NisiosSt Timothée de CésaréeSt Elie de TrébizondeSt Tite des Grottes de KievSt Léandre, Evêque de Séville28/02Huile et vinCommémoration du Miracle de Saint Théodore le SoldatCommémoration des défuntsSt Basile le ConfesseurSts Nymphas et Eubule, ApôtresSt Nestor, Evêque de MagydosSt Protère, Archevêque d'Alexandrie et ses compagnonsSt AbriciusSt Barsos, Evêque de DamasStes Marana et CyraSte KyrannaSt Nicolas de Pskov, Fol en ChristSt Shio (Syméon) en GéorgieSts Romain et Lucipin, fondateurs du Monastère de Condat dans le Jura29/02Huile et vinDimanche du Triomphe de l'OrthodoxieSt Jean Cassien le Roumain(fêté le 29/02)St Cassien le Reclus Jeûneur des Grottes de Kiev(fêté le 29/02)