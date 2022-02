MARSCALENDRIERJeûne oupermission de ...QUELQUES SAINTS DU JOUR

Les Saints soulignés ont un extrait de leur vie.

01/03Jeûne strictSte Eudocie la SamaritaineSte Domnine de SyrieSte AntonineSts Marcel et AntoineSts Sylvestre et SophroneSt NestorienSts Charise, Nicéphore et AgapiosSt Agapios de VatopédiSt Martyrius de ZeleneiskSt David, Evêque du pays de GallesSt Aubin, Evêque d'Angers02/03Jeûne strictSt Hesichius le PalatinSt Théodote, Evêque de Kyrenia en ChypreSt Quintus le ThaumaturgeSts Nestor et TribimiosSts Troadios et ses compagnonsSte EuthalieSt Arsène, Evêque de TverSts Sabas et Barsanuphe de TverSts Sabbatius et Euphrosynus de TverSt Chad, Evêque de LichfieldSt Nicolas Planas (Papa Planas)03/03Jeûne strictSt Eutrope, Cléonique et BasilisqueSt Théodoret d'AntiocheSt Zénon et ZoileSte PiamounSt Guénolé, fondateur de l'abbaye de LandevennecSt Caluppan d'Auvergne04/03Jeûne strictSt Guérasime l'Anachorète du JourdainSts Paul, Julienne sa soeur et leurs compagnonsSt Grégoire, Evêque de Constantia en ChypreSt Grégoire, Evêque d'AssosSt Daniel, Prince de MoscouSts Basile et Joasaph de PskovSt Guérasime de Vologda05/03Jeûne strictSt Conon d'Isaurie le ThumaturgeSt Conon le JardinierSt Marc l'AscèteSt Euloge en PalestineSt Eulampios en PalestineSt Archélaos et ses 152 compagnonsSt Marc d'AthènesSt Jean le BulgareSt Georges de RapsanéeSts Adrien de Pochekhonie et LéonideSt Virgile, Archevêque d'ArlesSt Parthénios de DidymoteichonSt Nicolas Velimirovitch, le "Chrysostome serbe"06/03Huile et vinSts 42 Martyrs d'Amorium et leurs compagnonsSt Hésichius le ThaumaturgeSt MaximeSt EuphrosynosSt ArcadeSts Julien et EubuleInvention de la Sainte Croix par Sainte Hélène et des précieux Clous de la Passion de notre Seigneur Jésus-ChristSt Job de MoscouSt Fridolin de SeckingenSt Nicolas Vélimirovitch, Evêque de Jitcha et d'Ochrid07/03Huile et vinDimanche de Saint Grégoire PalamasSts Ephrem, Basile, Eugène, Agathodore, Capiton, Etherius et Elpidius, Evêques de ChersonSts Arcade et Nestor, Evêques de TrimithonteSt Paul le Simple, disciple de St Antoine le GrandSt Ephrem, Patriarche d'AntiocheSt Laurent, fondateur du monastère de la Mère de Dieu "Phanéroménie" à Salamine08/03Jeûne strictSt Théophylacte, Evêque de NicomédieSt Paul le Confesseur, Evêque de PlousiasSt Hermès (ci-contre), Apôtre, disciple de St PaulSt DionSt DométiosSt Lazare, Higoumène du Monastère de Mourmansk et St Athanase son successeur09/03Huile et vinSts quarante Martyrs de SébasteSt UrpasienSt Césaire de Naziance, frère de St Grégoire le ThéologienSt Pacien, Evêque de Barcelone10/03Jeûne strictSts Codrat de Corinthe et ses compagnonsSte Anastasie la PatricienneSt MarcienSt Michel d'AgraphaSt Attale de Bobbio11/03Jeûne strictSt Sophrone, Patriarche de JérusalemSts Pione de Smyrne et ses compagnonsSts Trophime et ThalleSt Georges le SinaïteSt Georges le Nouveau le ThaumaturgeSte Théodora, reine de l'EpireSt Epimaque de Péluse (transfert des Reliques)St Euthyme le Thaumaturge, Archevêque de NovgorodSt Euloge de CordoueSt Alexis de la Skite Goloseïevski à Kiev12/03Jeûne strictSt Théophane le Confesseur, Higoumène du Monastère du Grand-Champ au Mont SigrianeSt Grégoire 1er, Pape de Rome, dit le Dialogue (en Occident Grégoire le Grand)St Syméon, le Nouveau ThéologienSt Juste PhinéesSt Nicodème de Mammola en CalabreSt Paul, Evêque de Léon13/03Huile et vinSt Nicéphore, Patriarche de Constantinople (transfert des Reliques)St Publius, Evêque d'AthènesSts Africain (icône ci-contre), Publius et TerenceSte Christine en Perse14/03Huile et vinDimanche de la vénération de la Sainte Croix (Fm)St Benoît de NursieSt Alexandre de Pydna en MacédoineSt Euschemon le Confesseur, Evêque de LampsaqueSt Rotislav-Michel, Prince de KievSt Théognoste, Métropolite de Kiev, Vladimir et toute la RussieSt Lubin de ChartresSt Euperge de Fréjus15/03Jeûne strictSts Agapios, Païssios (ou Plision), Romulus, 2 Denys et 2 Alexandre à Césarée de PalestineSt Aristobule, Apôtre, Evêque de Cornwall en Grande-BretagneSt Nicandre en EgypteSt Manuel le CrétoisSt Nicandre de Gorodno16/03Jeûne strictSt Sabin d'EgypteSt PapasSt Jean du Monastère des RoufinianesSt Romain de ParionSt Alexandre 1er, Pape de RomeSt Aninas le ThaumaturgeSt Christodule le Thaumaturge, fondateur du Monastère de St Jean le Théologien à PatmosSt Sérapion, Archevêque de NovgorodSt Malachie17/03Jeûne strictSt Alexis l'Homme de DieuSt MarinSt Théostéricte le Confesseur, Higoumène du Monastère du PélécèteSt PaulSt Macaire le Thaumaturge, Higoumène de KoliazinoSt Patrick, Illuminateur de l'Irlande18/03Jeûne strictSt Cyrille, Archevêque de JérusalemSts Trophime et Eucarpion à Nicomédie19/03Jeûne strictSts Chrysante, Darie et leurs compagnonsSt PanchaireSt Dimitrios le TourneurSt. Innocent de KomelSte Bassa de Pskov20/03Huile et vinSts. Pères (20) du Monastère de St. SabbasStes Alexandra, Claudia, Euphrasie, Matrone, Julienne, Euphémie et ThéodosieSt Nicétas le Confesseur, Evêque d'ApolloniasSt RodienSt Akylas le PrefetSt LollionSt Emmanuel (ci-contre)St Myron le CrétoisSt Cuthbert, Evêque de LindisfarneSt. Euphrosinus du lac bleu21/03Huile et vinDimanche de St Jean ClimaqueSt. Jacques, Evêque et ConfesseurSt Thomas 1er, Patriarche de ConstantinopleSts Philémon et DomninSt Birille, Evêque de Catane en SicileSt Sérapion le Sidonite (ci-contre)St Sérapion, Evêque de Thmuis en EgypteSt. Lupicin de Lauconne22/03Jeûne strictSt. Basile d'AncyreSte Drosis d'AntiocheStes Drosis, fille de l'empereur Trajan et ses 5 compagnesStes Callinique et BasilisseSt Euthyme l'Athonite (ci-contre)St Ruf, Fondateur de l'Eglise d'AvignonSt. Paul de Narbonne23/03Jeûne strictOffice du Grand Canon de St André de Crète (décalé à ce mardi à cause de L'Annonciation)Sts Martyrs Nicon et ses 199 disciplesSt Dométios de PhrygieSt Luc de MytilèneSt Pachome de NerekhtaSt Basile de MangazeaSt. Père Nicon des Grottes de Kiev24/03Jeûne strictSt Artémon, Evêque de SeleucieSt Zacharie de ScétéSt Martin de ThèbesSt Parthénios, Patriarche de ContantinopleSt Etienne et Pierre de KazanSt. Zacharie le Jeûneur des Grottes de Kiev25/03PoissonHuile et vin Annonciation à la Très Sainte Mère de DieuStes Pélagie et ThéodosieSt Senouphios le SémiophoreSt Parthène de KievSt. Tikhon, Patriarche de Moscou26/03Jeûne strictSynaxe de l'Archange GabrielSts Codrat, Théodose, Emmanuel et 40 autres MartyrsSts 26 GothsSt Etienne de Triglia le ConfesseurSt Basile le JeuneSt Abraham du Mont LatrosSt Nicéphore, Evêque de Milet27/03Huile et vinSamedi de l'AcathisteSte Martyre Matrone de ThessaloniqueSt Hanani, ProphèteSt Philet le sénateur, Lydie sa femme (ci-contre) et ses compagnonsSt Eutyche, EvêqueSt Cyrique d'AprosSt Paul, Evêque de CorintheSt Jean de LycopolisSt. Matthieu de Beauvais28/03Huile et vinDimanche de Ste Marie l'EgyptienneSt Hilarion le Nouveau, Higoumène du Monastère de PélécèteSt Hésichius de JérusalemSt Hérodion (ci-contre), Apôtre (commémoré le 8 avril avec ses compagnons)St Denys le Miséricordieux, Evêque de Larissa et fondateur du Monastère de Saint Nicolas dit l'Anapavsas aux MétéoresSt Hilarion de GdovSt Boian, prince de BulgarieSt. Eustrate le Jeûneur des Grottes de KievSte Mère Gwendoline de Niedermunster29/03Sans jeûneSts Marc, Evêque d'Arethuse, Cyrille (ci-contre) et leurs compagnonsSts Jonas, Barachise et leurs compagnonsSt Diadoque, Evêque de Photicée en EpireSt Eustathe, Evêque de Kios en BithybieSts Jonas et Marc de PskovSt. Eustaise de Luxeuil30/03Sans jeûneSt Jean ClimaqueSt Jean qui pratiqua l'ascèse dans un puitsSt Jean, Patriarche de JérusalemSte Eubula, Mère de St PantéléimonSt Zacharie, Evêque de CorintheSt. Sophrone d'IrkoutskSt. Rieul d'Arles31/03Jeûne strictSt. HypatiosSt Acace le ConfesseurSt Blaise d'AmoriumSt MénandreSt Etienne le thaumaturgeSt Hypatios le Medecin des Grottes de KievSt Jonas, Métropolite de Kiev et de toute la RussieSt. Innocent (Veniaminov), Métropolite de Moscou et Illuminateur de l'Alaska et de la Sibérie