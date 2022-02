(http://www.webometrics.info/en/world )Σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities», η οποία δημοσιεύθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2022. Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 256η θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων, στην 58η θέση μεταξύ των 3237 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη και στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 261, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 383, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 587 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 674. Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 30.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και Ελληνικά Πανεπιστήμια, και Ιδιωτικοί Φορείς (βλέπε πίνακα 1).

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2022 (α΄ εξάμηνο)

rankingWorld RankUniversityImpact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*1256National and Kapodistrian University of Athens470912282261Aristotle University of Thessaloniki2772773363383National Technical University of Athens4543864584587University of Patras (incl University of Western Greece)7713737375674University of Crete10033947866704University of Ioannina11904817167886University of Thessaly1546499100181080Democritus University of Thrace2064686117191082University of the Aegean16309161278101093Harokopio University of Athens58214782012111330Athens University of Economics and Business15698791944121417Hellenic Open University171220771763131445Technical University of Crete27189271646141487University of Piraeus218711681877151573Agricultural University of Athens36118901622161784University of Macedonia214522982287172149University of West Attica58319542142182280University of Peloponnese417914862711192401Ionian University243721763445202454University of Western Macedonia526514762683212705Panteion University of Political and Social Sciences337123813632222722International Helenic University511117083185232947Hellenic Mediterranean University913214042636242966American College of Greece380337403582253403School of Pedagogical and Technological Education523543533727265723Athens Information Technology1246474214654276451American College of Thessaloniki889042936775286574(1) Hellenic Army Academy1340674215389297315American School of Classical Studies at Athens327674217190307695Metropolitan College739255197190318057Aegean Omiros College436174217190328759Hellenic Naval Academy1500674215989338833City Unity College1406174216132349931Athens School of Fine Arts6914742171903510812Conservatoire of Northern Greece8028742171903612656Mediterranean College10484742171903712891American Farm School Thessaloniki10766742171903812910New York College10805742171903913183College Year in Athens11113742171904014428CITY College University of York Europe Campus12784742171904114525Bca Business Studies12899742171904214621Hellenic American Education Center13010742171904314878Akto Art & Design13328742171904415465Hellenic American University14018742171904516516Independent Science & Technology Studies15283742171904618206Vakalo Art & Design College17275742171904719290ICBS Business School18496742171904819593Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)18836742171904919663State Conservatory of Thessaloniki18904742171905020567British Hellenic College19956742171905120809DEI College20228742171905221445Institution d΄Etudes Francophones20928742171905322174American University of Athens21725742171905422202AAS College Applied Arts Studies21757742171905523827Greek Bible College23531742171905623967Athens School of Management23689742171905724518René Descartes College24277742171905825074MBS College College of Crete Heraklion24874742171905927541College of Professional Journalism2744974217190Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 19η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια:Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.Αριστεία (Excellence Rank) 40%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2016-2020 σε 27 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.Σε συνθήκες περιορισμένης χρηματοδότησης και σημαντικής υποστελέχωσης, η συγκεκριμένη διάκριση του ΕΚΠΑ έχει ιδιαίτερη σημασία. Συγχαίρουμε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ και ιδιαίτερα το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου μας, το οποίο παράγει υψηλής ποιότητας και σημαντικής επιδραστικότητας ερευνητικό έργο αλλά και τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που εργάζονται άοκνα για την ανάδειξη και προβολή του παγκοσμίως.Θάνος ΔημόπουλοςΠρύτανης ΕΚΠΑ