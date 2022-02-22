2022-02-22 16:38:05
Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έκαναν τα προγράμματα στο δυναμικό κοινό.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 14,9
ΣΗΜΕΡΑ 14.2
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 14,4
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9.4
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA (06:00 ΜΕ 07:45) 27.7
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ (07:45 ΜΕ 10:45) 13.5
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ 8,2
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ (10:45) 20.1
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 13,4
SUPER KATEΡINA 11.5
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; 5.7
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 13.9
LOVE IT 11.3
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,2
[email protected] 8,0
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 16,2
ΕΛΕΝΗ 15.2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 19,3
ROUK ZOUK 24,2
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 16.6
STYLE ME UP! 6.9
T-LIVE 8.0
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 11,2
SHOPPING STAR 11,1
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ CHEF 4.8
ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,1
BROOKLYN NINE-NINE 11,2
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 7,1
5 Χ 5 16,0
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 13.8
DEAL 17.9
ΕLIF 4,4
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17,1
LIVE NEWS 21.3
THE CHASE 17.9
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ 10.0
ΜΟΛΙΣ ΧΘΕΣ 5,8
STOYNTIO 4 6,4
ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ 3,0
Ειδήσεις 7μ.μ.
ALPHA NEWS 13.4
ΑΝΤ1 NEWS 11.0
OPEN NEWS 6,1
Ειδήσεις 8μ.μ.
STAR NEWS 13,2
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΣ 12.6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13.3
Σειρές 8μ.μ.
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 20,8
ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ 11,3
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 6,4
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΣ 3,0
ΗΛΙΟΣ 5,2
ΑΓΡΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 16,2
THE 2 NIGHT SHOW 14.9
ΣΑΣΜΟΣ 27,1
MASTER CHEF 18,5
SURVIVOR 20.3
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 16,5
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 6,3
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ 4,3
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 14,9
ΣΗΜΕΡΑ 14.2
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 14,4
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9.4
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA (06:00 ΜΕ 07:45) 27.7
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ (07:45 ΜΕ 10:45) 13.5
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ 8,2
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ (10:45) 20.1
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 13,4
SUPER KATEΡINA 11.5
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; 5.7
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 13.9
LOVE IT 11.3
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,2
[email protected] 8,0
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 16,2
ΕΛΕΝΗ 15.2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 19,3
ROUK ZOUK 24,2
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 16.6
STYLE ME UP! 6.9
T-LIVE 8.0
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 11,2
SHOPPING STAR 11,1
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ CHEF 4.8
ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,1
BROOKLYN NINE-NINE 11,2
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 7,1
5 Χ 5 16,0
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 13.8
DEAL 17.9
ΕLIF 4,4
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17,1
LIVE NEWS 21.3
THE CHASE 17.9
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ 10.0
ΜΟΛΙΣ ΧΘΕΣ 5,8
STOYNTIO 4 6,4
ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ 3,0
Ειδήσεις 7μ.μ.
ALPHA NEWS 13.4
ΑΝΤ1 NEWS 11.0
OPEN NEWS 6,1
Ειδήσεις 8μ.μ.
STAR NEWS 13,2
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΣ 12.6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13.3
Σειρές 8μ.μ.
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 20,8
ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ 11,3
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 6,4
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΣ 3,0
ΗΛΙΟΣ 5,2
ΑΓΡΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 16,2
THE 2 NIGHT SHOW 14.9
ΣΑΣΜΟΣ 27,1
MASTER CHEF 18,5
SURVIVOR 20.3
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 16,5
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 6,3
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ 4,3
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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