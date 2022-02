tvnea

Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έκαναν τα προγράμματα στο δυναμικό κοινό.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 14,9ΣΗΜΕΡΑ 14.2HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 14,4ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9.4ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA (06:00 ΜΕ 07:45) 27.7MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ (07:45 ΜΕ 10:45) 13.5ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ 8,2ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ (10:45) 20.1ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 13,4SUPER KATEΡINA 11.5ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; 5.7ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 13.9LOVE IT 11.3ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,2 [email protected] 8,0ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 16,2ΕΛΕΝΗ 15.2ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 19,3ROUK ZOUK 24,2ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 16.6STYLE ME UP! 6.9T-LIVE 8.0ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 11,2SHOPPING STAR 11,1ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ CHEF 4.8ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,1BROOKLYN NINE-NINE 11,2ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 7,15 Χ 5 16,0ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 13.8DEAL 17.9ΕLIF 4,4ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17,1LIVE NEWS 21.3THE CHASE 17.9ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ 10.0ΜΟΛΙΣ ΧΘΕΣ 5,8STOYNTIO 4 6,4ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ 3,0Ειδήσεις 7μ.μ.ALPHA NEWS 13.4ΑΝΤ1 NEWS 11.0OPEN NEWS 6,1Ειδήσεις 8μ.μ.STAR NEWS 13,2ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΣ 12.6MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13.3Σειρές 8μ.μ.ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 20,8ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ 11,3ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 6,4ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΣ 3,0ΗΛΙΟΣ 5,2ΑΓΡΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 16,2THE 2 NIGHT SHOW 14.9ΣΑΣΜΟΣ 27,1MASTER CHEF 18,5SURVIVOR 20.3Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 16,5ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 6,3Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ 4,3ΠΗΓΗ: Nielsen Media ResearchΠηγή: TVNEA.COM