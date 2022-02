2022-02-23 12:40:08

Φωτιστικό: off



Μπαλαντέζα: off



Ηλεκτρολογικός πίνακας: off



OMG τι συμβαίνει; Μα φυσικά… «Total Blackout»!







Στο trailer του νέου prank show του Alpha ο Αναστάσιος Ράμμος δημιουργεί τις συνθήκες συσκότισης και υπόσχεται βραδιές στο απόλυτο σκοτάδι γεμάτες γέλιο και απρόοπτα.







«Total Blackout» με τον Αναστάσιο Ράμμο.



Αν έχεις τις μαύρες σου, θα σου φτιάξει το κέφι!



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

VIDEO

