To The Masked Singer βρίσκεται καθ’ οδόν για την ελληνική τηλεόραση και όπως φαίνεται, πολύ σύντομα, εντυπωσιακά κοστούμια, τραγούδια και… μυστήριο θα κατακλύσουν τον ΣΚΑΪ.



Καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπως μαθαίνουμε, τα γυρίσματα για το The Masked Singer θα ξεκινήσουν μετά τις 15 Μαρτίου, με στόχο η πρεμιέρα του show να γίνει πριν το Πάσχα.



14 διαγωνιζόμενοι που κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, θα προσπαθήσουν μέσα σε 12 επεισόδια και με τη βοήθεια του καλλιτεχνικού διευθυντή, Κωνσταντίνου Ρήγου, να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να φτάσουν στον τελικό, δίχως να αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους.



Την παρουσίαση του The Masked Singer θα αναλάβει ο Σάκης Ρουβάς και στις τέσσερις καρέκλες της κριτικής επιτροπής θα καθίσουν οι: Θοδωρής Μαραντίνης, Νίκος Μουτσινάς, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Αθηνά Οικονομάκου.



Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ, η οποία, βέβαια, θα προσγειωθεί σε δυνατό ανταγωνισμό σε μια προσπάθεια να αποσπάσει το δικό της κομμάτι από την τηλεοπτική πίτα.



