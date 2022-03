2022-03-04 18:40:07

Τηλεοπτική «επιστροφή» ετοιμάζει η Μαρία Μπακοδήμου, καθώς μετά το Style me Up και ύστερα από πολλά χρόνια που έχει να κάνει βραδινό talk show, φαίνεται ότι ετοιμάζει .



Η παρουσιάστρια βρίσκεται που έχει συμβόλαιο με την εταιρεία παραγωγής του, Barking Well, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου , αναμένεται να τη δούμε στις τηλεοπτικές μας οθόνες με δική της εκπομπή.



Όπως είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος στο HAPPY DAY , αυτό που αναζητούν στην εταιρεία είναι το κανάλι που θα φιλοξενήσει τη νέα εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου.



