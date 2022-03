Ο Υπεριρανικός σιδηρόδρομος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO διασχίζει τέσσερα διαφορετικά κλίματα - και αμφισβητεί τα στερεότυπα αυτής της μακροχρόνιας απομονωμένης χώρας.Οι ταξιδιώτες σε ένα ολονύκτιο τρένο από το Yazd ταξιδεύουν νοτιοανατολικά μέσω της ερήμου στο Zahedan, Ιράν. Καθώς περισσότεροι τουρίστες επιστρέφουν για να ζήσουν από πρώτο χέρι την ομορφιά και τη φιλοξενία της χώρας, τα αρνητικά στερεότυπα αμφισβητούνται κατά μήκος του Υπεριρανικού σιδηροδρόμου.ΜΕΓΚΙΟΥΛΝΑΖ ΧΑΝΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟMATTHIEU PALEYΕκτεινόμενος ανάμεσα στις αστραφτερές ακτές της Κασπίας Θάλασσας και τις εύφορες πεδιάδες του Περσικού Κόλπου, ο Υπεριρανικός Σιδηρόδρομος μήκους 866 μιλίων χαιρετίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα μηχανικά θαύματα του 20ού αιώνα.Εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο αντιμετώπισαν μια εξαιρετική πρόκληση: Η προτεινόμενη διαδρομή θα διέσχιζε τέσσερα διαφορετικά κλίματα και θα συνέδεε υψηλές οροσειρές, βαθιά φαράγγια, αλμυρές ερήμους, παλαιά δάση και πεδιάδες.Εγγεγραμμένο στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2021, το προκύπτον δίκτυο των 174 μεγάλων γεφυρών, 186 μικρών γεφυρών και 224 σηράγγων κατασκευάστηκε μεταξύ 1927 και 1938, ένα κατόρθωμα που έγινε δυνατό από περισσότερους από 70.000 εργάτες, εκτεταμένες χαρτογραφήσεις και αεροφωτογραφίες. Ο σιδηρόδρομος συνδυάζει μια εντυπωσιακή ταπισερί από τοπία, από τα πανύψηλα κτίρια της πρωτεύουσας μέχρι τους τάφους και τα τζαμιά του Κομ μέχρι τις νομαδικές κατοικίες των βουνών Ζάγκρος .Η διαδρομή με το τρένο βορειοανατολικά από το Andimeshk στο Dorud διασχίζει τα βουνά Zagros στα δυτικά της χώρας.Με ένα παλιό δάσος βελανιδιάς κοντά, ο καταρράκτης Bisheh είναι ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο που βρίσκεται κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Bisheh.«Όταν κάθεστε στο τρένο από την Τεχεράνη για να πάτε προς το νότο, ξαφνικά αλλάζετε εποχή μέσα σε λίγες ώρες», λέει η Yeganeh Morakabati, ερευνήτρια τουρισμού και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Bournemouth που εξετάζει τις επιπτώσεις της πολιτικής βίας στον τουρισμό στην Μέση Ανατολή και Αφρική. «Και όχι μόνο αυτό, αλλά νιώθετε επίσης σαν να έχετε μετακομίσει από τη μια χώρα στην άλλη επειδή οι πολιτισμοί και οι λαοί είναι πολύ διαφορετικοί—μιλάτε για μια πλήρη αλλαγή σκηνικού και ακόμη και γλωσσών. Είναι εκπληκτικό.”Ωστόσο, η εικόνα του Ιράν ως πολύπλευρου τουριστικού προορισμού έχει υποφέρει από την επανάσταση του 1979. Οι κυρώσεις δεκαετιών και οι αρνητικές απεικονίσεις των μέσων ενημέρωσης του Ιράν ως αντιδυτικής κοινωνίας έχουν περιθωριοποιήσει περαιτέρω το έθνος, λέει ο Μορακαμπάτι. Αλλά καθώς περισσότεροι τουρίστες συρρέουν στη χώρα και τη βιώνουν από πρώτο χέρι, αυτά τα στερεότυπα καταρρίπτονται.Πριν από την πανδημία του COVID-19, τα ταξίδια στο Ιράν αυξάνονταν και με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2022 που φιλοξενείται στο κοντινό Κατάρ αυτό το φθινόπωρο, η χώρα προετοιμάζεται για μια εισροή ταξιδιωτών . Ο σιδηρόδρομος –ο οποίος ξεκίνησε ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα έργα υποδομής του Ιράν– βρίσκεται στο επίκεντρο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του έθνους για την αναζωογόνηση του τουρισμού.Η γέννηση ενός σιδηροδρόμουΑυτές τις μέρες, ο σιδηρόδρομος γιορτάζεται ως σύμβολο νεωτερικότητας και ενότητας, αλλά κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, ήταν γεμάτος διαμάχες.Ο σιδηρόδρομος του Ιράν διαμορφώθηκε πολύ αργά σε σύγκριση με τους γείτονές του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία , τη Βρετανική Ινδία και την Αίγυπτο , οι οποίες είχαν σιδηροδρομικά δίκτυα από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, λέει ο Mikiya Koyagi , επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας Ώστιν και συγγραφέας του Iran in Motion: Mobility, Space, and the Trans-Iranian Railway .Επάνω: Η πόλη της ερήμου Yazd είναι διάσημη για την περσική αρχιτεκτονική της, τους ανεμοσυλλέκτες της (δομές που παρέχουν παθητική ψύξη μέσω διασταυρούμενου αερισμού) και την αρχαία Ζωροαστρική κοινότητα λάτρεις της φωτιάς.Κάτω: Τα τρένα ταξιδεύουν καθημερινά μεταξύ Γιαζντ (δείτε εδώ) και Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν.ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΥΠΕΡΙΡΑΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΗ αρχική διαδρομή του Υπεριρανικού Σιδηροδρόμου, που ολοκληρώθηκε το 1938, επεκτάθηκε αργότερα για να φτάσει στις πόλεις Mashhad, Tabriz και Isfahan.ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΑυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας έκρηξης των σιδηροδρόμων που κράτησε μέχρι τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το Ιράν βρέθηκε ανάμεσα σε δύο αυτοκρατορικές δυνάμεις που ανταγωνίζονταν για στρατιωτική και εμπορική επιρροή στην περιοχή: τη Ρωσική Αυτοκρατορία, η οποία επεκτεινόταν στον Καύκασο και τη Βρετανική Αυτοκρατορία, η οποία ήλεγχε την Ινδία. .«Όποτε υπήρχαν έργα που πρότεινε η Ρωσία για την κατασκευή σιδηροδρόμων στο Ιράν, υπήρχε βρετανική αντίθεση, και όταν υπήρχαν βρετανικά σχέδια, υπήρχε η ρωσική αντίθεση», λέει ο Koyagi.Αυτό άλλαξε το 1925 όταν κατέρρευσε η αυτοκρατορία των Qajar του Ιράν. Το νέο κράτος των Παχλαβί ήθελε να δημιουργήσει τις υποδομές της χώρας και να επεκτείνει το εμπόριο χωρίς να βασίζεται σε ξένες δυνάμεις. Χρηματοδότησαν ολόκληρο τον σιδηρόδρομο στο εσωτερικό επιβάλλοντας υψηλούς φόρους στη ζάχαρη και το τσάι και λαμβάνοντας εγχώρια τραπεζικά δάνεια. Η δανική εταιρεία Kampsax ηγήθηκε του έργου και περισσότερες από 40 εταιρείες από διάφορες χώρες συμμετείχαν στην κατασκευή. «Ήταν μια αρκετά σκόπιμη απόφαση για να μην δοθεί υπερβολική εξουσία σε κάποια συγκεκριμένη χώρα», εξηγεί ο Koyagi.Σχεδίασαν επίσης τη διαδρομή γύρω από τα εθνικά συμφέροντα για να βελτιστοποιήσουν το εμπόριο και την κρατική στρατιωτική πρόσβαση. Για παράδειγμα, ο σιδηρόδρομος συνέδεε μεγάλα υδάτινα σώματα στο βορρά και το νότο, όπου τα ιρανικά προϊόντα μπορούσαν να εξάγονται πιο εύκολα. Έδωσε επίσης στον κρατικό στρατό πρόσβαση σε δύσκολα ελεγχόμενα μέρη της χώρας που προηγουμένως ήταν απομονωμένα από απότομες οροσειρές και αφιλόξενες ερήμους.Επάνω: Ένα κορίτσι οδηγεί το νυχτερινό τρένο βορειοανατολικά από το Ντορούντ στην Τεχεράνη.Κάτω : Δύο γυναίκες περιμένουν στην αποβάθρα καθώς η οκτάωρη διαδρομή με το τρένο από την Τεχεράνη ανατολικά προς την ιερή πόλη Mashhad σταματά για προσευχή.Μια τρισδιάστατη τοιχογραφία φέρνει κάποια ιδιοτροπία σε έναν δρόμο στην πόλη Mashhad, που πήρε το όνομά του από το ιερό του Ιμάμ Ρεζά, απόγονου του προφήτη Μωάμεθ και του όγδοου σιίτη ιμάμη. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια προσκυνητές επισκέπτονται το ιερό Ιμάμ Ρεζά.Παρά αυτές τις προσπάθειες για την αποτροπή ξένων παρεμβάσεων, οι Συμμαχικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Ιράν το 1941 και χρησιμοποίησαν τον σιδηρόδρομο για τη μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού και αγαθών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. «Δεν υπήρχε πολλή κίνηση πριν από τη συμμαχική κατοχή, αλλά όταν ήρθαν, χρειάστηκε να μεταφέρουν πολύ περισσότερα», λέει ο Koyagi. «Επέκτεισαν τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τους αυτοκινητόδρομους και τους σιδηροδρόμους και άρχισαν να εισάγουν κινητήρες ντίζελ αντί για ατμομηχανές», λέει ο Koyagi.Καθώς ο σιδηρόδρομος μεταμόρφωσε αναπόφευκτα το έθνος, οι εμπειρίες μεταξύ των Ιρανών διέφεραν πολύ. Ενώ μερικοί άνθρωποι έγιναν πιο κινητικοί, άλλοι εκτοπίστηκαν βίαια λόγω κατασκευής χωρίς να λάβουν αποζημίωση για τη γη τους. Οι άνθρωποι που ζούσαν σε απομακρυσμένα χωριά μεταξύ σημαντικών προορισμών, που στο παρελθόν βασίζονταν στο εισόδημα από εγχώριους ταξιδιώτες, τώρα διαπίστωσαν ότι ο σιδηρόδρομος τους παρέκαμψε εντελώς.«Οι περισσότεροι Ιρανοί μισούσαν πραγματικά το σιδηροδρομικό έργο εκείνη τη χρονική περίοδο», λέει ο Koyagi. Πλήρωναν υψηλούς φόρους και, εκτός από την Τεχεράνη, η διαδρομή δεν περνούσε από τις περισσότερες μεγάλες πόλεις. «Παρά τον τεράστιο αριθμό παραπόνων κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, νομίζω ότι τώρα πολλοί Ιρανοί αισθάνονται πολύ περήφανοι για τον [σιδηρόδρομο]».Επάνω : Ένας άνδρας κοιτάζει έξω από το παράθυρο καθώς το τρένο σταματά στο Dorud, στο δυτικό Ιράν.Κάτω: Ο ήλιος λάμπει στην παλιά πόλη του Yazd, όπου ορισμένα κτίρια είναι ερειπωμένα. Στο βάθος διακρίνεται το μεγάλο τζαμί Masjed-e Jameh, το οποίο απεικονίζεται στο χαρτονόμισμα των 200 ριάλ του Ιράν.Επάνω : Ένα αγόρι παίζει έξω από το ορυχείο μαγνησίτη της οικογένειάς του (ένα ορυκτό που χρησιμοποιείται στη χαλυβουργία και τη μεταλλουργία) στην πόλη Zahedan, στην άκρη της ερήμου Λουτ.Κάτω : Ένας επιβάτης ταξιδεύει βορειοανατολικά από το Andimeshk στο Dorud.Τουρισμός στη Μέση ΑνατολήΜετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο τουρισμός στο Ιράν ακμάζει. Μεταξύ 1967 και 1977, θεωρούνταν ο κορυφαίος προορισμός της Μέσης Ανατολής, με υψηλότερα σημεία όπως η Αίγυπτος, λέει ο Μορακαμπάτι, ο οποίος εξετάζει τις επιπτώσεις της πολιτικής βίας στον τουρισμό στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Αλλά μετά την Ιρανική Επανάσταση το 1979, που ακολούθησε τον Πόλεμο Ιράν-Ιράκ , ένα άλλοτε σταθερό ρεύμα τουριστών στέρεψε. Η χώρα αγωνίστηκε κάτω από δεκαετίες διεθνείς κυρώσεις που κατέστρεψαν την οικονομία και υπονόμευσαν εκατομμύρια βιοποριστικούς πόρους.«Σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, η Μέση Ανατολή δεν έχει φτάσει πουθενά κοντά στις δυνατότητές της», λέει ο Μορακαμπάτι. «Η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έχει τεράστιες δυνατότητες για τουρισμό, αλλά υπήρξε επίσης μαγνήτης για βίαιες συγκρούσεις. Αυτά τα δύο πράγματα λειτουργούν το ένα εναντίον του άλλου».Πριν από την επανάσταση, η Δυτική Ευρώπη και οι ΗΠΑ ήταν οι σημαντικότερες τουριστικές αγορές του Ιράν. Το 1977, για παράδειγμα, το Ιράν δέχτηκε περισσότερους από 70.000 Αμερικανούς επισκέπτες, αλλά μέχρι το 2010 ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε μόλις 400.Η αγορά άλλαξε δραματικά, με τις περισσότερες διεθνείς αφίξεις να προέρχονται από γειτονικές χώρες, όπως το Πακιστάν , η Ινδία , η Σαουδική Αραβία , η Τουρκία και το Αφγανιστάν , τόσο για θρησκευτικό τουρισμό όσο και για επιχειρήσεις.Επάνω: Ο Πύργος της Σιωπής, στην άκρη του Γιαζντ, χτίστηκε για το Ζωροαστρικό έθιμο να τοποθετούν τα πτώματα έξω για να τα καταναλώσουν τα πτώματα. Η πρακτική έχει απαγορευτεί για περισσότερα από 50 χρόνια.Κάτω : Οι επιβάτες βλέπουν φαινομενικά ατελείωτα τοπία της ερήμου στο οκτάωρο ταξίδι από την Τεχεράνη στην ιερή πόλη Mashhad.Οικογένειες και φίλοι δροσίζονται μια καλοκαιρινή νύχτα κατά μήκος του ποταμού Dez στην πόλη Dezful.Πολλαπλές μελέτες διαπίστωσαν ότι η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου για την επανάσταση και το πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ της δεκαετίας του 1980 και του 2010 ενίσχυσε τα αρνητικά συναισθήματα για το Ιράν, το οποίο συχνά χαρακτηριζόταν ως αντιδυτικό - κάτι που οι ειδικοί συμφωνούν ότι επηρέασε τον τουρισμό.«Υπάρχει αυτή η αντίληψη της πολιτικής αστάθειας ή του πολιτικού αυταρχισμού ως ένα είδος κινδύνου για τους τουρίστες, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα δύο πραγματικά συσχετίζονται μεταξύ τους», λέει ο Koyagi. «Αν είσαι πολίτης και αν ασχολείσαι πολιτικά, έχεις έναν συγκεκριμένο κίνδυνο. Αλλά για τους τουρίστες, δεν είναι τόσο επικίνδυνο».Αλλά αυτή η αντίληψη του κινδύνου μπορεί να αλλάζει.Μια νέα εποχή σιδηροδρομικών ταξιδιώνΤο 2015, οι κυρώσεις που σχετίζονται με τα πυρηνικά στο Ιράν άρθηκαν μετά την επιτυχή διαπραγμάτευση του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης (JCPOA), κοινώς γνωστή ως συμφωνία του Ιράν. Ο τουρισμός ανέκαμψε σχεδόν αμέσως. (Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν το 2018 και το 2021, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε και πάλι συνομιλίες για άρση των κυρώσεων.)Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών , η Μέση Ανατολή κατέγραψε την υψηλότερη ανάπτυξη στον τουρισμό το 2019 και το Ιράν ήταν μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων προορισμών. Η χώρα στοχεύει να προσελκύσει 20 εκατομμύρια επισκέπτες έως το 2025 (από 4,8 εκατομμύρια το 2014) και επενδύει σε ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις και μεταφορές. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από 4.300 μίλια νέων σιδηροδρόμων τα τελευταία επτά χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Τεχεράνης, Κομ και Ισφαχάν .Οι επιβάτες στέκονται στο τοπικό τρένο από την πόλη Dorud στον καταρράκτη Bisheh.Μόνο η υπεριρανική διαδρομή περνάει δίπλα από δεκάδες εθνικά πάρκα και καταφύγια άγριας ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων από την UNESCO Υρκανικά Δάση και του ιστορικού όρους Damāvand , την υψηλότερη κορυφή του Ιράν, που προσελκύει ορειβάτες από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε τα εγκεφαλικά επεισόδια της ιστορίας στο Khuzestan , μια από τις παλαιότερες περιοχές στο ιρανικό οροπέδιο, όπου το δαιδαλώδες υδραυλικό σύστημα στο Shushtar χρονολογείται από τον πέμπτο αιώνα π.Χ.Ο Κογιάγκι, ο οποίος ταξιδεύει στο Ιράν από το 1997, λέει ότι οι πιο όμορφες αναμνήσεις του από το τρένο σε όλη τη χώρα ήταν να συναντά ανθρώπους μεταξύ των τοποθεσιών. «Ένα από τα σπουδαία πράγματα για τα ταξίδια γύρω από το Ιράν είναι ότι κανείς δεν σε αφήνει ήσυχο», λέει ο Κογιάγκι, ο οποίος έχει μοιραστεί πολλά νυχτερινά διαμερίσματα με αγνώστους. «Άλλα άτομα στο διαμέρισμα σου μιλούν, μοιράζονται φαγητό μαζί σου, κάνουν κάθε είδους ερωτήσεις, μπορείς να ακούσεις κάθε λογής ιστορίες – δεν είναι το είδος του σιδηροδρομικού ταξιδιού που έχω ζήσει αλλού».Τα εισιτήρια τρένου είναι επίσης εξαιρετικά προσιτά, λέει ο Matin Lashkari, Ιρανός ταξιδιωτικός blogger και συνιδρυτής της Persian Food Tours . «Είναι πολύ ήσυχο, είναι πολύ ασφαλές και είναι ένα είδος αργού ταξιδιού χωρίς μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα», λέει. «Νομίζω ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης έχουν επικεντρωθεί στην πιο σκοτεινή πλευρά του Ιράν. Δεν θέλω να αρνηθώ ότι υπάρχει, αλλά υπάρχει και αυτή η άλλη πλευρά που έχει παραμεληθεί εντελώς».Ένα νυχτερινό τρένο μεταφέρει τους επιβάτες από την ιερή πόλη Mashhad στην έρημη πόλη Yazd.Αλλά ο Lashkari πιστεύει επίσης ότι μια νέα εποχή τουρισμού είναι στον ορίζοντα. Πρόσφατα ταξίδεψε στην πόλη Yazd , που έχει κηρυχθεί παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, γνωστή για τα αξιόλογα χωμάτινα κτίρια, τα παραδοσιακά χαμάμ και τα παζάρια και τα χειροποίητα υφάσματα. «Έχει μεταμορφωθεί εντελώς», λέει, προσθέτοντας ότι μια σειρά από νέα εστιατόρια, καφέ, μπουτίκ και ξενοδοχεία έχουν εμφανιστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν που ήρθε στο Ιράν και δεν εξεπλάγη με αυτό που είδαν», λέει ο Lashkari. «Έχουν ενθουσιαστεί από τη φιλοξενία, από την ανοιχτότητα των ανθρώπων. Έχω την αίσθηση ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι Ιρανοί δεν είναι ανοιχτοί στους ξένους επειδή η χώρα είναι πολύ απομονωμένη για τόσα πολλά χρόνια, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο».nationalgeographic.comsidirodromikanea.blogspot.com