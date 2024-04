Η Ρωσία έχει κάνει «χιλιάδες» προσπάθειες να παρέμβει στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα για να αποσταθεροποιήσει την ΕΕ και να σαμποτάρει κρίσιμες υποδομές.Πηγή: Financial TimesΚυβερνοεπιθέσεις στον τσεχικό σιδηρόδρομοΑυτό δήλωσε στους Financial Times ο υπουργός Μεταφορών της Τσεχίας, Μάρτιν Κούπκα.Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα είναι ύποπτη για «χιλιάδες απόπειρες αποδυνάμωσης των συστημάτων μας» μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.Ο Κούπκα είπε ότι οι επιθέσεις χάκερ στόχευαν συστήματα σηματοδότησης και δίκτυα του τσεχικού εθνικού σιδηροδρομικού φορέα České drahy.Προηγούμενες επιθέσεις προκάλεσαν τη συντριβή των συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, εγείροντας ανησυχίες ότι οι επιτυχημένες επιθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα.Αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή... [αλλά] χαίρομαι γιατί μπορούμε να προστατεύσουμε όλα τα συστήματα από επιθέσεις.Ο České dráhy είπε ότι «παρατήρησε αύξηση του αριθμού των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο στην ψηφιακή μας υποδομή» και «ενίσχυε συνεχώς» την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.Κυβερνοεπιθέσεις στις μεταφορές στην ΕυρώπηΟι Financial Times γράφουν ότι τον Μάρτιο του 2023, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση σχετικά με τις απειλές κατά των μεταφορών.Αναφέρει ότι «οι επιθέσεις σε σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν γίνει πιο συχνές, κυρίως λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία».Η έκθεση σημείωσε σημαντικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο από «φιλορωσικές ομάδες χάκερ» σε εταιρείες σιδηροδρόμων της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας.Η τσεχική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας NUKIB έχει επίσης προειδοποιήσει για αύξηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο τα τελευταία χρόνια.sidirodromikanea.blogspot.com