Το πρώτο προϊόν που λανσάρισε η NOTHING, η εταιρεία που ξεκίνησε ο συνιδρυτής της OnePlus, Carl Pei, ήταν τα ασύρματα ακουστικά με ενεργή ακύρωση θορύβου NOTHING Ear (1). Πρόσφατα, στο NOTHING (event) “The Truth”, o Carl Pei επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία του δεν πρόκειται να παραμείνει στα wearables αλλά θα λανσάρει το ερχόμενο καλοκαίρι το πρώτο της smartphone.

Γνωρίζαμε ότι η εταιρεία του Carl Pei είχε στα σχέδια της την κυκλοφορία ενός smartphone, με τις φήμες να φουντώνουν μετά την ανάρτηση μίας φωτογραφίας που απεικόνιζε τον συνιδρυτή και CEO της εταιρείας να μοιράζεται λεπτομέρειες για τη συσκευή με τον Cristiano Amon της Qualcomm στο πρόσφατο συνέδριο MWC, ωστόσο η επιβεβαίωση ήρθε εχθές, στις 23 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης NOTHING (event).













Περισσότερα: insomnia

doriforosnews