2022-03-25 08:32:53

Έχοντας περάσει κάποια χρόνια της παιδικής κι εφηβικής μου ηλικίας στην Πάτρα, που ανά 2-3 μέρες κάνει κι έναν χαλαρό σεισμό έτσι για το καλό, μεγάλωσα νομίζοντας πως οι σεισμοί είναι κάτι που συμβαίνει ΠΑΝΤΟΥ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Έλα όμως που δεν μοιραζόμαστε όλοι οι άνθρωποι του κόσμου αυτό το βίωμα - κάποια άτομα παίζει και να μη βιώσουν ποτέ σεισμό σε όλη τη ζωή τους!



Όπως βλέπετε, οι σεισμοί δεν γίνονται σε εντελώς τυχαία σημεία της Γης κι ούτε με την ίδια συχνότητα παντού! Συμβαίνουν κυρίως στα σημεία που συναντιούνται οι τεκτονικές πλάκες, ή όπως ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ τις λένε οι γεωλόγοι, "οι πραγματικές ήπειροι".



Θυμάμαι σε παλιότερο ποστ σχετικά με τους σεισμούς, ένα σχόλιο από ένα γεωγραφόπουλο που είχε πάει σε ένα μουσείο που είχε ένα δωμάτιο-προσομοιωτή σεισμού (που έμπαινες μέσα κι άρχιζε να κουνάει ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ κι έλεγε ξερωγώ "έτσι είναι τα τρία ρίχτερ", "έτσι είναι τα 5 κλπ") και ενώ το υπόλοιπο γκρουπ ευρωπαίων επισκεπτών φρίκαρε και ούρλιαζε και παρακαλούσε να το σταματήσουν, το βλέμμα του ατάραχου έλληνα φίλου μας συναντήθηκε με το βλέμμα ενός ιάπωνα που καθόταν επίσης ατάραχος στην άλλη πλευρά του δωματίου και κοιτάχτηκαν κάπως σε φάση "τι φλώροι είναι όλοι αυτοί ρε"



(εντωμεταξύ τι κρίμα που αυτός ο χάρτης δεν έχει στο κέντρο την ειρηνική ωκεανάρα - γκουγκλάρετε : δαχτυλίδι της φωτιάς)



πηγή @esrigram μέσω what projection is this



Πηγή Η Γεωγραφία είναι πολύ κουλ fb

