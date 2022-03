Πολλές συσκευές της Apple μεταξύ των οποίων συσκευές iPhone και iPad γίνονται ολοένα και ακριβότερες και η εταιρεία φαίνεται να αναζητά εναλλακτικά μοντέλα χρέωσης για να ελαφρύνει κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον καλά πληροφορημένο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Apple, Mark Gurman από το Bloomberg, η Apple πρόκειται να λανσάρει του χρόνου μία νέα συνδρομητική υπηρεσία, αυτή τη φορά για hardware. Η νέα αυτή κίνηση της Apple αποτελεί μέρος της ολιστικής προσέγγισης της εταιρείας προς τα συνδρομητικά μοντέλα. Τα τελευταία χρόνια, η Apple έχει δώσει μεγάλη έμφαση στο συνδρομητικό μοντέλο για να καλύψει πολλές υπηρεσίες, από το Apple Music στο Apple TV Plus και από τα Apple News Plus και Apple Fitness Plus στο Apple Arcade. Μην ξεχνάμε, ότι οι παραπάνω υπηρεσίες αποτελούν βασικό μέρος των εσόδων της εταιρείας, που ολοένα αυξάνονται. Ορισμένες μάλιστα από τις παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται σε «πακέτα», στα Apple One bundles.













doriforosnews