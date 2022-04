Ο Κινέζος πιανίστας Lang Lang, είναι ένας από τους κορυφαίους μουσικούς στον κόσμο της κλασικής μουσικής. Έπαιξε ήδη στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 στο Πεκίνο. Τώρα κάθισε στο πιάνο για μια αποκλειστική έκθεση στον υψηλότερο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρώπης, τον Jungfraujoch - Top of Europe, στα 3454 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.Ο Λανγκ Λανγκ, που περιγράφεται από τους New York Times ως ο «πιο καυτός καλλιτέχνης στην κλασική μουσική στον πλανήτη», ωστόσο δεν ήταν ψυχρός, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη. Με καταγωγή από το Ντονγκμπέι, το αντιμετωπίζει καλά. Επιπλέον, τυλίχθηκε θερμά επειδή η συναυλία του ως μέρος των Interlaken Classics έχει προγραμματιστεί για τη Μεγάλη Παρασκευή. Η συναυλία έγινε δυνατή χάρη στην πρωτοβουλία της Jungfrau Railways. Στο τρίτο κομμάτι που έπαιξε, τα δάχτυλά του είχαν κρυώσει λίγο, είπε ο Λανγκ Λανγκ. «Δεν έχω ξαναπαίξει στο χιόνι», είπε με ενθουσιασμό ο 39χρονος Κινέζος και τον κυρίευσε η φύση. Είπε ότι ήθελε να επιστρέψει με την οικογένειά του στο Jungfraujoch - Κορυφή της Ευρώπης.Η εμφάνισή του την Πέμπτη στα 3454 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι η συνέχεια της σειράς εκδηλώσεων στο Jungfraujoch - Top of Europe. Αυτό ξεκίνησε στις 7 Ιουνίου 2007, όταν πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια έναρξη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2008 στην Ελβετία και την Αυστρία στον παγετώνα Aletsch. Ακολούθησαν και άλλα αθλητικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των Roger Federer και Lindsey Vonn. Όσον αφορά την παγκόσμια φήμη, ο Λανγκ Λανγκ δεν είναι καθόλου κατώτερος από αυτούς - ειδικά στην Ασία είναι ένας απόλυτος κορυφαίος σταρ. «Το υψηλό προφίλ του σε όλη την Ασία ενισχύει την επωνυμία μας και με αυτό το κλασικό αστέρι συμπληρώνουμε τα γεγονότα που μέχρι στιγμής έχουν σαφώς τοποθετηθεί ως αθλητικά γεγονότα», εξηγεί ο Urs Kessler, Διευθυντής της Jungfrau Railways.Ο Λανγκ Λανγκ δεν έδειξε φόβο για επαφή στον αέρα πάνω από τον παγετώνα Aletsch, ούτε με το χιόνι και το κρύο, ούτε με τον πάγο. Στην επόμενη αποκάλυψη του αποκλειστικού γλυπτού του από πάγο, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το παγωμένο έργο τέχνης. Το γλυπτό θα στέκεται πλέον για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Παλάτι του Πάγου και είναι έτσι προσβάσιμο σε όλους τους επισκέπτες του Jungfraujoch - Κορυφή της Ευρώπης..jungfrau.chsidirodromikanea.blogspot.com