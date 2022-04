Τέλος στις αγκυλώσεις και τις μολύνσεις που εμφανίζονται μετά τις επεμβάσεις της άκρας χειρός βάζει αντισυμφυτική μεμβράνη κολλαγόνου!

« Πράγματι η χρήση της αντισυμφυτικής μεμβράνης κολλαγόνου (η οποία μετεγχειρητικά σχηματίζει ένα βιολογικό φραγμό (biofilm) που έχει αντισυμφυτικές αλλά και αντιβιωτικές ιδιότητες) σε συνδυασμό με πρώιμη κινητοποίηση αποτρέπει αγκυλώσεις και μολύνσεις » αναφέρει ο Δρ Ιωάννης Ιγνατιάδης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός - Μικροχειρουργός χεριού, διευθυντής της κλινικής Μικροχειρουργικής άκρων του Ιατρικού Ψυχικού.

Όπως εξηγεί ο Δρ Ιγνατιάδης οι τραυματισμοί και οι επεμβάσεις χεριού προκαλούν συχνά τον σχηματισμό συμφύσεων μεταξύ των στιβάδων των ιστών της άκρας χειρός, π.χ. μύες, λίπος, τένοντες και νεύρα.

Ακόμη και με τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και την βέλτιστη μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία η ανάπτυξη συμφύσεων στη περιοχή συρραφής και γενικά του τραύματος είναι αναπόφευκτη!

Σύμφωνα με 41 ερευνητικά άρθρα που είναι αναρτημένα σε καταξιωμένες βάσεις δεδομένων (PubMed, Medline, CINAHL, Embase) με το πλέον συγκεντρωτικό άρθρο της Centre for Sports and Exercise Medicine, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, UK του British Medical Bulletin να ξεχωρίζει, η χρήση της αντισυμφυτικής μεμβράνης κολλαγόνου ή σκευάσματα gel κολλαγόνου ή υαλουρονικου οξέος, μετά τη συρραφή των τενόντων βάζει τέλος στις επιπλοκές.

« Επίσης τα παραπάνω σκευάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ήδη ραμμένους κολλημένους τένοντες με συμφύσεις αφού υποβληθούν σε δεύτερη επέμβαση συμφυσιόλυσης (ξεκολλήματος) με αποτελέσματα βελτίωσης τουλάχιστον 50% » προσθέτει ο Δρ Ιγνατιάδης Ορθοπαιδικός - Μικροχειρουργός χεριού, μετά από ενδελεχή έρευνα της βιβλιογραφίας αλλά και την εμπειρία του από την αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών της ομάδας του.

Σύμφωνα με τους χειρουργούς άκρας χειρός το τρίπτυχο της θεραπευτικής επιτυχίας με το βέλτιστο αποτέλεσμα αποτελεί το συνδυασμένο πρωτόκολλο που περιλαμβάνει:

Aτραυματική τεχνική,Kάλυψη συρραφής με μεμβράνη καιΠρώιμη κινητοποίηση με ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης







Aτραυματική Μικροχειρουργική Τεχνική

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία 25χρόνια δίνει τη δυνατότητα οι επεμβάσεις άκρας χειρός να γίνονται με εξιδικευμένες λεπτές τεχνικές όπως:

υπό μεγέθυνση (x 5,5) με ειδικές λούπεςμε ειδικές ενδοτενόντιες συρραφές (τενοντορραφές Kleinert, Kessler, Tsugai)με τη χρήση nylon λεπτού ράμματος όπου ο κόμπος θάβετα εσωτερικά στον τένοντα, αλλά καιμε την παρακολούθηση ειδικού προγράμματος πρώιμης κινητοποίησης με ειδικό σύστημα.







Κάλυψη σημείου συρραφής με μεμβράνη κολλαγόνου

Η κάλυψη του σημείου συρραφής (περιτύλιγμα) με ειδικές μεμβράνες κολλαγόνου μετεγχειρητικά σχηματίζουν ένα βιολογικό φραγμό (biofilm) που έχει αντισυμφυτικές αλλά και αντιβιωτικές ιδιότητες (εμποτισμός με Γενταμικύνη).

Έτσι περιορίζεται η πιθανότητα για μετεγχειρητική σύμφυση (δυσκαμψία-αγκύλωση) ή μόλυνση. Οι μεμβράνες αυτές (genta-foil, Dyna-visc, Graft Jacket κλπ) διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις (2,5x2,5 ή 5x5, 10x10 κλπ). Υπάρχουν τέτοιες ουσίες και σε άλλες μορφές π.χ. gel (Hyaloglide, Adcon, Hyalurom tendon, κλπ). Οι μεμβράνες αυτές μπορούν να τοποθετηθούν και γύρω από ραμμένα νεύρα για να τα προστατεύσουν επίσης και αυτά από συμφύσεις και προσκόλληση άλλων ιστών επάνω τους.

Άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση δακτύλων

Αφού έχουν συρραφεί οι τένοντες εάν πρόκειται για καμπτήρες ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα ελεγχόμενης κινήσεως των δακτύλων για μία περίοδο 4 εβδομάδων, ήτοι:

πρώιμη ενεργητική έκταση/παθητική κάμψη με ειδικό σύστημα με λάστιχα (Kleinert)

Από την 1η μετεγχειρητική εβδομάδα τοποθετούνται με κόλλα στα νύχια από τα δάκτυλα όπου έγινε η συρραφή, ειδικά δερμάτινα τεμάχια με κρίκο στη μέση όπου αναρτάται λάστιχο που στηρίζεται στο άλλο άκρο του επί της επίδεσης της παλαμιαίας επιφανείας της επίδεσης του αντιβραχίου.

Αρχίζουν ασκήσεις (10 επαναλήψεις/ώρα) ενεργητικών εκτάσεων/παθητικών κάμψεων που γίνονται δι’ αυτόματης επαναφοράς των δακτύλων σε κλειστή θέση μέσα στην παλάμη (με τα λάστιχα).

Την 4η εβδομάδα, επέρχεται ομαλοποίηση της συρραφής, που αποκτά την αναγκαία αντοχή για την απαρχή της ελεύθερης κινητοποιήσεως

Εάν πρόκειται για εκτείνοντες τένοντες ακολουθείται το ίδιο πρωτόκολλο για τις ίδιες εβδομάδες με τη διαφορά ότι αντί για νάρθηκα κάμψης και σύστημα Kleinert εφαρμόζουμε παλαμιαίο νάρθηκα σε έκταση με σύστημα «κρεμάστρα» με τα λάστιχα αντίθετα να εκτελούν παθητική έκταση ενώ εκτελούνται πρώιμες ασκήσεις κάμψης.

www.ignatiadismicrohand.eu, www.microhand-ortho-spine.gr, τηλ. 210 6974280, κιν. 6944251529.