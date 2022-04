Word in the Water: Το φημισμένο πλωτό βιβλιοπωλείο του Λονδίνου

soulouposeto

Το Λονδίνο, εκτός των άλλων, φημίζεται και για τον πολύ μεγάλο αριθμό ιστορικών βιλιοπωλείων του. Το "Word of the Water" παρ΄όλο που λειτουργεί μόλις από το 2011, πολύ γρήγορα κατέκτησε την δική του θέση όχι μόνο στην καρδιά των Λονδρέζων αλλά και των επισκεπτών της πόλης, σαν ένα από τα πολιτιστικά αξιοθέατα της περιοχής Kings Cross όπου και βρίσκεται. Ο λόγος; Ότι πρόκειται για ένα ...πλωτό βιβλιοπωλείο!Το "Word of the Water" στεγάζεται σε μια Ολλανδική φορτηγίδα (μαούνα) του 1920, αγκυροβολημένη στο Regents Canal του Τάμεση.Αρχικά το βιβλιοπωλείο, λόγω των κανονισμών του καναλιού υποχρεωνόταν ανά 6μηνο να μεταφέρεται και σε διαφορετικό σημείο του ποταμού, όμως οι διαμαρτυρίες συμπαράστασης των κατοίκων υποχρέωσαν τους υπεύθυνους να του παραχωρήσουν μια μόνιμη θέση.Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό κατάστημα, τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό του πλοιαρίου, όπου οι πελάτες μπορούν και να διαβάσουν βιβλία στην πολυθρόνα δίπλα στην ...ξυλόσομπα.Διαθέτει μια πλούσια συλλογή τόσο καινούργιων όσο και μεταχειρισμένων βιβλίων και κυρίως λογοτεχνικά, ανάμεσά τους και πλήθος βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας.Κατά καιρούς στο βιβλιοπωλείο διοργανώνονται παρουσιάσεις βιβλίων και μουσικές - πολιτιστικές εκδηλώσεις, με μεγάλη ανταπόκριση τόσο από τους κατοίκους της περιοχής όσο και από τους επισκέπτες της πόλης του Λονδίνου.Πρόκειται για ένα στην κυριολεξία αξιοθέατο της Βρεταννικής πρωτεύουσας, αφού περιλαμβάνεται ως πρόταση επίσκεψης στους τουριστικούς οδηγούς της περιοχής του Kings Cross.