Έως και 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 άλλοι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση τριών τρένων κατά την πρωινή ώρα αιχμής στο νότιο Λονδίνο.Δύο προαστιακά τρένα που μετέφεραν περίπου 1.300 επιβάτες συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 08:00 GMT στον σταθμό Clapham Junction - τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό κόμβο της Ευρώπης.Ένα τρίτο άδειο τρένο αργότερα έπεσε πάνω στα συντρίμμια, σκοτώνοντας sidirodromikanea

