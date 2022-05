Για ακόμα μια φορά ο browser της Google, ο Google Chrome έπεσε θύμα ηλεκτρονικής επίθεσης από χάκερ, που εκμεταλλεύτηκαν τα κενά ασφαλείας σε όλες τις πλατφόρμες του δημοφιλούς περιηγητή.

Google: 30 νέα κενά ασφαλείαςΤην ηλεκτρονική επίθεση επιβεβαίωσε η ίδια η Google, κάνοντας λόγο για 30 κενά ασφαλείας στον Chrome.Σύμφωνα με τον τεχνολογικό κολοσσό, διαπιστώθηκαν 30 νέα κενά ασφαλείας, με τα 7 να χαρακτηρίζονται υψηλού επιπέδου απειλής για τους χρήστες.Μάλιστα, οι εκδόσεις που επηρεάζονται αφορούν στις συσκευές που χρησιμοποιούν τον περιηγητή Google Chrome τόσο σε λειτουργικά συστήματα windows όσο και σε macOS, Linux αλλά και smartphone κινητά.Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Google είναι μέχρι στιγμής πολύ φειδωλή στις πληροφορίες της για τα τρωτά σημεία "μέχρι να προχωρήσει η πλειοψηφία των χρηστών σε διόρθωση μέσω ενημέρωσης του προγράμματος" .Πώς να προφυλαχτείτε από τις επιθέσειςΗ προφύλαξη μπορεί να γίνει είτε περιμένοντας η συσκευή σας να κάνει από μόνη της ενημέρωση του Google Chrome, είτε να προχωρήσετε μόνοι σας σε update.Ειδικότερα:Κάντε είσοδο στον Google Chrome και στη συνέχεια κάντε κλικ στις τρεις τελείες πάνω δεξιά στην οθόνη σαςΜετά κάντε κλικ στο μενού Settings > Help > About Google Chrome.Περιμένετε ο Google Chrome να βρει και να εγκαταστήσει την ενημέρωση.Κάντε επανεκκίνηση του Google Chrome, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι αλλαγές που πραγματοποιήσατε.Πάνω από 65 επιθέσεις χάκερ το 2022Να τονίσουμε ότι οι συγκεκριμένου τύπου επιθέσεις Use After Free (UAF) συνεχίζουν να αποτελούν την καλύτερη οδό για την παραβίαση του Goggle Chrome.Οι 11 από τις 30 νέες ευπάθειες του Chrome είναι μέσω UAF (εκμετάλλευση μνήμης). Αυτή η μέθοδος επίθεσης έχει πλέον παραβιάσει την ασφάλεια του Chrome πάνω από 65 φορές το 2022.Να σημειώσουμε ότι ακόμα δεν είναι σαφές ποιος παραβίασε την εταιρεία και αν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των χρηστών.