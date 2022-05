tinanantsou.blogspot.gr

Ευτυχής! Μόλις δημοσιεύθηκε η επιστημονική μας εργασία στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό IEEE Xplore.Hands-on Experiments in Electricity for Physics Teachers and StudentsPublisher: IEEEhttps://ieeexplore.ieee.org/document/9766756