Στην σκηνή του X-Factor ανέβηκε η Ελπίδα Ασλανίδου ερμηνεύοντας το «She used to be mine». H νεαρή διαγωνιζόμενη καθήλωσε με την ερμηνεία της αποσπώντας το χειροκρότημα τόσο της κριτικής επιτροπής όσο και των συμπαικτών της.

«Βλέπω τον εαυτό μου για αυτό συγκινήθηκα, βλέπω ένα πλάσμα απίστευτο», ήταν το σχόλιο της Μαρίζας Ρίζου η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της με την εντυπωσιακή ερμηνεία. Ο Στέλιος Ρόκκος της έδωσε ένα χαρτομάντηλο για να σκουπίσει τα δάκρυά της.

Πηγή: TVNEA.COM