Λίγο πριν η Ευρώπη συντονιστεί στον ρυθμό του μεγάλου τελικού στο Τορίνο, κάνουμε τις προβλέψεις μας για τα κομμάτια που θα φιγουράρουν στις 10 κορυφαίες θέσεις.



Μετά από τους δύο ημιτελικούς από τους οποίους 10 και 10 χώρες αντίστοιχα πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της φετινής Eurovision, το Τορίνο βρίσκεται στην τελική ευθεία για την μεγάλη βραδιά της 66ης διοργάνωσης.



Τα γραφεία στοιχημάτων έχουν πάρει φωτιά αυτές τις μέρες για να προβλέψουν τις θέσεις στις οποίες θα «τερματίσει» η κάθε χώρα. Κι εμείς με την σειρά μας προβλέπουμε ποιες χώρες θα λάβουν τις 10 κορυφαίες θέσεις και τις παρουσιάζουμε σε αντίστροφη μέτρηση:



10



Τσεχία



We Are Domi - «Lights Off»



9



Νορβηγία



Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana»



8



Πολωνία



Ochman - «River»



7



Ελλάδα



Αμάντα Γεωργιάδη Τένφιορντ – «Die Together»



6



Σερβία



Konstrakta - «In Corpore Sano»



5



Ιταλία



Mahmood & BLANCO – «Brividi»



4



Σουηδία



Κορνέλια Τζέικομπς – «Hold Me Closer»



3



Ισπανία



Chanel – «SloMo»



2



Ηνωμένο Βασίλειο



Σαμ Ράιντερ – «Space Man»



1



Ουκρανία



Kalush Orchestra – «Stefania»



