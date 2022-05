Το κραχ στα κρυπτονομίσματα και τις κερδοσκοπικές τεχνολογικές μετοχές αρχίζει να θυμίζει το σκάσιμο της φούσκας του dot com και την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και οι επενδυτές αρχίζουν να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, καθώς πλέον πουλάνε αδιακρίτως ακόμα και τις επενδύσεις που αγαπούσαν, διαπιστώνει η Bank of America. Όμως έχουν πιάσει οι αγορές πάτο; Ο οίκος απαντά αρνητικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Bank of America, την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν εκροές κεφαλαίων από τις μετοχές, τα ομόλογα, τα μετρητά και τον χρυσό, με τις τεχνολογικές μετοχές να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες εκροές από τις αρχές του έτους, στα 1,1 δισ. δολάρια.«Ο ορισμός της παραίτησης (capitulation) είναι όταν οι επενδυτές πουλάνε ό,τι αγαπάνε», σημειώνουν οι αναλυτές της BofA, δηλαδή τις μετοχές του Big Tech, τα private equities και το δολάριο.Σύμφωνα με τον οίκο, η μετοχή της Apple είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, καθώς ο τίτλος που ήταν ο αγαπημένος της αγοράς στο bull market που πυροδότησε η ποσοτική χαλάρωση, βρίσκεται τώρα σε bear market (δηλαδή σημειώνει πτώση τουλάχιστον 20% από τα υψηλά του). Μόνο την τελευταία εβδομάδα, έχει χάσει σχεδόν το 10% της αξίας της.Και ενώ μόλις τον Αύγουστο του 2021 οι αμερικανικές εφημερίδες έγραφαν ότι οι millennials παραιτούνται από τις δουλειές τους για να γίνουν day traders κρυπτονομισμάτων, τώρα η BofA επισημαίνει ότι το κραχ του crypto ανταγωνίζεται το σκάσιμο της φούσκας του ίντερνετ (όταν ο Nasdaq σημείωσε πτώση 73% από τα υψηλά στα χαμηλά του) και την πτώση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 (όταν οι τράπεζες σημείωσαν πτώση 78%).Όλα αυτά, όμως, σημαίνουν ότι το sell off έχει τελειώσει; Η Bank of America πιστεύει ότι οι αγορές δεν έχουν πιάσει πάτο. Παρόλα αυτά, τονίζει ότι οι μετοχές είναι «επιρρεπείς» σε bear market rallies, λόγω της μεγάλης απαισιοδοξίας που επικρατεί στις αγορές.