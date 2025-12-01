2025-12-01 22:15:56

Ένα τρένο Orient Express στην Κωνσταντινούπολη. (Φωτογραφία από Yasin AKGUL / AFP)Η γαλλική ομάδα πίσω από την αναβίωση του Orient Express αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα υπερπολυτελή βαγόνια του τρένου, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν να λειτουργούν μεταξύ Παρισιού και Κωνσταντινούπολης το 2027..thelocal.frΥπάρχουν ταξίδια οικονομικής ή οικονομικής θέσης, απλά ταξίδια και ταξίδια πολυτελείας — sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ