greece-salonikia

-Έρευνα στη Welt am Sonntag ανατρέπει την εικόνα των ευκατάστατων και ανέμελων οικονομικά Γερμανών.-Το 38% των ερωτηθέντων δύσκολα τα βγάζει πέρα τους τελευταίους μήνες.O πόλεμος στην Ουκρανία, οι πληθωριστικές τάσεις στην οικονομία, αλλά και τα δύο προηγούμενα χρόνια της πανδημίας έχουν επιπτώσεις πλέον στον καθημερινό, οικονομικό σχεδιασμό των Γερμανών.-Το 38% του πληθυσμού, δηλαδή περίπου ο ένας στους τρεις Γερμανούς, δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με έρευνα του ιδιωτικού ιδρύματος ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας Schufa που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Welt am Sonntag.Σύμφωνα με την έρευνα η ανησυχία των καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση έχει ενταθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες.-Τον Ιανουάριο, ένα μήνα πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αντίστοιχες ανησυχίες είχε ένας στους τέσσερις Γερμανούς. Ενδιαφέρον όμως έχουν και τα στοιχεία που αφορούν τα τραπεζικά δάνεια.-Ένας στους επτά θεωρεί πολύ πιθανή τη λήψη δανείου προκειμένου να φέρει εις πέρας τις καθημερινές υποχρεώσεις, ενώ πολλοί καταφεύγουν σε δανεικά από συγγενείς και φίλους. Σχεδόν το ένα τέταρτο των 1.000 ερωτηθέντων αναγκάζεται να κάνει υπερανάληψη από τον τραπεζικό του λογαριασμό.Σύμφωνα με τη Welt am Sonntag το υπουργείο Προστασίας του Καταναλωτή προτίθεται να παρουσιάσει οδηγίες προς του καταναλωτές για τη διαχείριση οφειλών και την αποφυγή της αφερεγγυότητας.Σύνταξη στα 70; Μάλλον όχι Την ίδια ώρα έντονη είναι η συζήτηση στη Γερμανία σχετικά με την επιμήκυνση των χρόνων εργασίας και την αύξηση κατά συνέπεια της ηλικίας συνταξιοδότησης. Η ηλικία συνταξιοδότησης στη Γερμανία αυξάνεται σταδιακά και αναμένεται το 2029 να φτάσει τα 67 έτη.O υπ. Εργασίας Χουμπέρτους Χάιλ από τους Σοσιαλδημοκράτες απορρίπτει κατηγορηματικά όμως ένα σενάριο για σύνταξη μελλοντικά στα 70 έτη. «Την ιδέα ότι μπορεί κανείς να εργάζεται σε χαλυβουργείο, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, ως αστυνομικός ή νοσοκόμα μέχρι τα 70, μπορεί να έχουν μόνο άνθρωποι που ζουν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στις εφημερίδες του ομίλου Funke.Για τον Γερμανό υπουργό τέτοιες προτάσεις είναι ασυμβίβαστες με την καθημερινότητα των απλών εργαζομένων. Προς το παρόν πάντως τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης (Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και Φιλελεύθεροι), φαίνεται να συμφωνούν στη μη αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης πέραν των 67 ετών.ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE