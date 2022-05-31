2022-05-31 10:30:03
Φωτογραφία για Φανερά ανεβασμένη η Ελένη...Πρωτιά για τον Τροχό της τύχης! Αναλυτικά τα ποσοστά (30/5/2022)
Τι επιλέγει να δει το  κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα- 18/54

ΑΝΤ1 NEWS 8,8

ALPHA NEWS 8,5

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 12,0

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 12,7

ΟPEN NEWS 8,8

STAR  NEWS 11,6

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 4,7

ΕΛΕΝΗ 14,2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11,1

ROUK ZOUK 15,4

ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 9,3

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 12,2

T-LIVE 11,5

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 15,0

SHOPPING STAR 12,8

ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 5,0

ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,5

BROOKLYN NINE-NINE 9,1

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 5,1

5 Χ 5 16,4

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 10,3

DEAL 11,3

ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 8,3

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 19,8

HAPPY TRAVELLER (Ε) 4,9

ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 4,1

LIVE NEWS 18,0

THE CHASE 14,2

STOYNTIO 4  5,0

ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ 2,4

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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