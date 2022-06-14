2022-06-14 10:40:03
Φωτογραφία για Στην πρώτη θέση το Σεφερλής με το 5Χ5! Αναλυτικά η τηλεθέαση (13/6/2022)
Τι επιλέγει να δει το  κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα- 18/54

ΑΝΤ1 NEWS 12,0

ALPHA NEWS 9,1

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 10,8

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 11,0

ΟPEN NEWS 5,9

STAR  NEWS 6,6

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 3,7

ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ(Ε) 13,8

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 14,2

ROUK ZOUK 16,8

ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ (Ε) 6,2

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,6

T-LIVE 12,1

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 11,4

SHOPPING STAR 15,7

ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 4,7

ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 2,8

SUPERSTORE 7.7

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 6,7

5 Χ 5 17,9

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 8,7

DEAL 8,1

ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 8,2

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 14,5

HAPPY TRAVELLER (E) 5.4

ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 5,3

LIVE NEWS 14,3

THE CHASE 15,5

STOYNTIO 4  3,5

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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