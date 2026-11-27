2026-11-27 10:22:29

Το «Cash or Trash» κατέκτησε την κορυφή της απογευματινής ζώνης με 15,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Live News» ακολούθησε με 14,7%. Ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε επίσης διψήφια επίδοση, φτάνοντας στο 13,1%.



Το «Deal» κατέγραψε 11,9%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) συγκέντρωσαν 10,7%. Ο «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» σημείωσε 6,5%, με το «Διαχωρίζω τη θέση μου» να ακολουθεί στο 6,4%.



Το «Κάτι Ψήνεται» κινήθηκε στο 4,3%, οι «Κα8αρές Κουβέντες» στο 3,3%, ενώ οι «Κουτσουπιές» έκλεισαν τη ζώνη με 1,7%.



Πηγή: tvnea.com



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