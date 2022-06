Η Activision πιστή στο ραντεβού που είχε δώσει αποκάλυψε πλήρως με ένα άκρως εντυπωσιακό trailer το Call of Duty: Modern Warfare 2, το οποίο φαίνεται να ανοίγει πόλεμο με τα Καρτέλ ναρκωτικών της Νοτίου Αμερικής -και όχι μόνο.

Η επιστροφή της Taskforce 141 του Captain Price, του Kyle "Gaz" Garrick, του Simon "Ghost" Riley, του Sgt. John "Soap" McTavish και του νεότερου μέλους, Col. Alejandro Vargas των μεξικάνικων ειδικών δυνάμεων, γίνεται με εμφατικό ρυθμό, γεμάτη επικές σεκάνς από αυτές που μας έχει συνηθίσει η σειρά, την ώρα που στα ηχεία παίζει το "Wherever I May Roam" των Metallica. Το Modern Warfare II αναπτύσσεται κατά κόρον από την Infinity Ward.

Στο πλαίσιο του αυριανού Summer Game Fest, η Infinity Ward θα πραγματοποιήσει την gameplay αποκάλυψη του campaign.

Το campaign υπόσχεται μια απαράμιλλη εμπειρία με ποικιλία σκηνικών και επιπέδων σε όλο τον πλανήτη, όπως υποβρύχιες μάχες, εναέριες εφόδους αλλά και τις λατρεμένες stealth αποστολές.

Στο Multiplayer η Infinity Ward υπόσχεται μια ευρεία γκάμα modes, operators και χαρτών από το λανσάρισμα κιόλας, μαζί με τις gameplay προσθήκες του Modern Warfare II, θα περιλαμβάνει επίσης ένα ανανεωμένο Gunsmith για πιο λεπτομερές customization. Επίσης υπόσχεται ένα φοβερό post-launch περιεχόμενο με τίγκα στο δωρεάν περιεχόμενο είτε είναι χάρτες, modes και blockbuster special events.

Αναφέρθηκε επίσης και στο Warzone 2.0 το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός του 2022, φέρνοντας μια εντελώς φρέσκια battle royale εμπειρία, με όλα όσα προσφέρει στον οπτικό και gameplay τομέα το Modern Warfare II.

Ο τεχνικός τομέας συνεχίζει να βελτιώνεται με βάση τη νέα μηχανή γραφικών που συστήθηκε στο Call of Duty franchise με το Modern Warfare (2019). H Infinity Ward αναφέρει ότι το Modern Warfare II θα είναι το πιο ανεπτυγμένο τεχνολογικά παιχνίδι της σειράς μέχρι σήμερα με εκπληκτικά ρεαλιστικό ήχο, φωτισμούς και γραφικά.

Και αυτό διότι ενσωματώνει ένα physical-based σύστημα υλικών με τελευταίας τεχνολογίας photogrammetry τεχνολογία, hybrid tile-based streaming σύστημα και PBR decal rendering στα textures, world volumetric φωτισμό, 4K HDR και GPU geometry pipeline. Μαζί με την καινούργια προηγμένη ΑΙ τόσο εχθροί όσο και σύμμαχοι στα campaign και Special Ops modes θα αντιδρούν και θα πολεμούν σαν κανονικοί operators, δίνοντας περισσότερη πιστότητα στο "τεράστιο κινηματογραφικό" campaign του.

Το Call of Duty: Modern Warfare II θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου 2022, στα PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One και PC (Battle.net και Steam). Αργότερα μέσα στη χρονιά θα κυκλοφορήσει το Call of Duty: Warzone 2.0 στις ίδιες πλατφόρμες.

