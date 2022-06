tinanantsou.blogspot.gr

Τα διαστημικά σκάφη Voyager 1 και 2 κατέρριψαν όλα τα ρεκόρ λειτουργώντας μετά από σχεδόν 45 χρόνια ταξιδιού στο διάστημα. Σύντομα όμως, μερικά από τα όργανά τους θα πάψουν να λειτουργούνΤα δύο Voyager εκτοξεύτηκαν το 1977 – το Voyager 2 ένα μήνα νωρίτερα – και σχεδιάστηκαν ώστε να αντέξουν πέντε χρόνια για να μελετήσουν τον Δία και τον Κρόνο. Τελικά επιβιώνουν και επικοινωνούν ακόμα με την Γη για 45 χρόνια! [Credit: Graphic by Matthew Twombly and Juan Velasco (5W Infographic); Consultants: John Richardson (principal investigator, Voyager Plasma Science, Massachusetts Institute of Technology, Center for Space Research) and Merav Opher (professor, Department of Astronomy, Boston University)]Τα Voyager είναι τα μακροβιότερα σκάφη που έστειλε στο διάστημα η ανθρωπότητα. Έχουν ταξιδέψει πολύ πιο μακριά από οποιοδήποτε άλλο διαστημικό σκάφος και συνεχίζουν να επικοινωνούν ακόμα με τη NASA.Το Voyager 1 έχει πλέον μόνο τέσσερα λειτουργικά όργανα, ενώ το Voyager 2 πέντε. Κάποιοι εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να φτάσουν στο τέλος της ζωής το 2025, αφού οι πυρηνικές μπαταρίες πλουτωνίου που τροφοδοτούν τα διαστημόπλοια εξαντλούνται. Όμως κάποιοι είναι πιο αισιόδοξοι και πιστεύουν ότι τα Voyager θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και την επόμενη δεκαετία.Τα διαστημικά σκάφη Voyagers παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούν τεχνολογία ηλικίας 50 ετών, δεν ξεπεράστηκαν όπως έγινε με την αντίστοιχη τεχνολογία εκείνης της εποχής – τα κασετόφωνα, τα VCRs ή τις συσκευές αυτόματων τηλεφωνητών, που σήμερα θεωρούνται μουσιακή τεχνολογία. Σύμφωνα με τον Σταμάτη Κριμιζή: «το λογισμικό των οργάνων των Voyager είναι πολύ περιορισμένο έως καθόλου. Δεν περιέχουν μικροεπεξεργαστές, γιατί όταν κατασκευάστηκαν δεν υπήρχαν! Οι σχεδιαστές των Voyagers δεν μπορούσαν να βασιστούν σε χιλιάδες γραμμές κώδικα για να βοηθήσουν την λειτουργία των διαστημικών σκαφών. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι η αποστολή διήρκεσε τόσο πολύ γιατί σχεδόν τα πάντα ήταν καλωδιωμένα. Οι σημερινοί μηχανικοί δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη δυνατό να κατασκευαστεί ένα τόσο απλό διαστημόπλοιο [σήμερα]. Το Voyager είναι το τελευταίο στο είδος του».Η Γη όπως την φωτογράφησε το διαστημικό σκάφος Voyager1, από απόσταση 4 δισεκατομμύρια μίλια, στις 6 Ιουνίου 1990. «Το διαστημικό σκάφος ήταν πολύ μακριά από το σπίτι. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα, αμέσως μετά τον Κρόνο, να φροντίσουμε να λάβει μια τελευταία ματιά πίσω. Από τον Κρόνο, η Γη φαίνεται πολύ μικρή για το Voyager: Ο. πλανήτης μας θα ήταν ένα σημείο φωτός, ένα μοναχικό pixel, που δύσκολα διακρίνεται από τα άλλα σημεία φωτός του Voyager: …μια χλωμή μπλε κουκκίδα…. » (Carl Sagan)Τον Αύγουστο του 2012, το Voyager 1, που εκτοξεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1977, είχε γράψει ιστορία όταν έγινε το πρώτο ανθρώπινο αντικείμενο που βγήκε από το Ηλιακό Σύστημα, σε απόσταση 122 AU από τον Ήλιο, ξεκινώντας έτσι επίσημα την «Διαστρική Αποστολή Voyager». Το Voyager 2, που εκτοξεύτηκε στις 20 Αυγούστου 1977, και είναι το μόνο διαστημικό σκάφος που πλησίασε και φωτογράφησε τους τέσσερις πλανήτες: τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα.Credit: Graphic by Matthew Twombly and Juan Velasco (5W Infographic); Consultants: John Richardson (principal investigator, Voyager Plasma Science, Massachusetts Institute of Technology, Center for Space Research) and Merav Opher (professor, Department of Astronomy, Boston University)Τα διαστημόπλοια που ταξιδεύουν προς αντίθετες κατευθύνσεις δεν πρόκειται να συναντήσουν άλλο άστρο στα επόμενα 40.000 χρόνια, έως ότου το Voyager 1 πλησιάσει σε απόσταση 1,6 έτη φωτός το άστρο Gliese 445, που βρίσκεται στην κατεύθυνση του αστερισμού της Καμηλοπάρδαλης. Το Voyager 1 απέχει σήμερα 14,5 δισεκατομμύρια μίλια από τη Γη, ενώ το Voyager 2 απέχει 12 δισεκατομμύρια μίλια. Που σημαίνει ότι χρειάζονται περίπου δύο ημέρες για να στείλουμε ένα μήνυμα στα Voyager και να πάρουμε απάντηση.Η NASA σχεδιάζει τώρα την απενεργοποίηση ορισμένων συστημάτων των Voyager, με την ελπίδα να παρατείνει την επικοινωνία μαζί τους περίπου μέχρι το 2030.διαβάστε περισσότερα στο αναλυτικό αφιέρωμα στα Voyagers του περιοδικού Scientific American με τίτλο: Record-Breaking Voyager Spacecraft Begin to Power Downhttps://physicsgg.me/