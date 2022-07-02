2022-07-02 10:35:05
Φωτογραφία για Μονοψήφια για το T-LIVE... Πρώτος ο Τροχός! Αναλυτικά η τηλεθέαση (1/7/2022)
Τι επιλέγει να δει το  κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα- 18/54

ΑΝΤ1 NEWS 10,0

ALPHA NEWS 7,7

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 16,2

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 11,1

ΟPEN NEWS 7,3

STAR  NEWS 10,7

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 4,4

ΕΛΕΝΗ 10,8

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11,8

ROUK ZOUK 17,9

ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 10,4

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 13,9

T-LIVE 9,1

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 13,8

SHOPPING STAR 15,1

ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 2,6

ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 1,8

SUPERSTORE 9,7

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 5,8

5 Χ 5 (Ε) 12,2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 9,1

DEAL 9,8

CASH OR TRASH (E) 10,2

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17,3

HAPPY TRAVELLER (E) 12,9

ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 8,9

LIVE NEWS 12,9

THE CHASE 13,5

STOYNTIO 4  4,5

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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