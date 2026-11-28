2026-11-28 09:50:16

Ο «Τροχός της Τύχης» κυριάρχησε στην απογευματινή ζώνη, καταγράφοντας 18,7% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Cash or Trash» με 16,2%, ενώ ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) με 13,7%.



Το «Live News» σημείωσε 13,4%, με το «The Chase» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 13,2%. Το «Deal» κατέγραψε 12,7%, ενώ οι «Κουτσουπιές» συγκέντρωσαν 5,9%.



Ο «Διαχωρίζω τη θέση μου» σημείωσε 5,6%, ο «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» 6,7%, το «Κάτι Ψήνεται» 6,2%, οι «Καθαρές Κουβέντες» 4,1% και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) 6,4%.



Πηγή: tvnea.com



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