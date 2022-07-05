2022-07-05 10:00:06
Φωτογραφία για Αναστήθηκε η ΜΑΡΙΟΝ στο OPEN... Αναλυτικά η τηλεθέαση (4/7/2022)
 

Τι επιλέγει να δει το  κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα- 18/54

ΑΝΤ1 NEWS 17.7

ALPHA NEWS 8,2

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 15,8

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 9,4

ΟPEN NEWS 7,8

STAR  NEWS 9,4

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 

ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑ (Ε) 7,9

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 20.5

ROUK ZOUK (Ε) 15,3

ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ (Ε) 5,8

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15,1

T-LIVE 10,9

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 9,3

SHOPPING STAR 14,7

ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 10,4

ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,4

SUPERSTORE 7,6

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 4,8

5 Χ 5 (Ε) 12,7

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 9,3

DEAL 8,5

CASH OR TRASH (E) 11,9

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 20,2

HAPPY TRAVELLER (E) 6,1

ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 5,5

LIVE NEWS 13,5

THE CHASE 11,9

STOYNTIO 4  5,4

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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