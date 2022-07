Καθώς μεγάλο μέρος της Ιαπωνίας υστερεί στη μετάβασή της στην πράσινη ενέργεια, η εταιρεία με έδρα το Τόκιο συνεχίζει τις προσπάθειές της για απαλλαγή από τον άνθρακα.Το 2019, η Tokyu Railways έγινε η πρώτη ιαπωνική σιδηροδρομική επιχείρηση που εντάχθηκε στο RE100, μια παγκόσμια πρωτοβουλία πράσινης ενέργειας που συγκεντρώνει εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί να τροφοδοτούν το 100% των δραστηριοτήτων τους χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές.Του Λουκά ΧρήστουΛιγότερο από τρία χρόνια μετά, πέτυχε τον στόχο του. Τον Απρίλιο, το Τόκιου άρχισε να τροφοδοτεί και τις επτά γραμμές του τρένου και τη μία γραμμή του τραμ χρησιμοποιώντας ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Καθαρή ενέργεια χρησιμοποιείται επίσης σε όλους τους σταθμούς για την τροφοδοσία των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, των καμερών ασφαλείας και του φωτισμού.Η πηγή ενέργειας του Tokyu έχει εγγυηθεί μέσω της αγοράς πιστοποιητικών μη ορυκτών καυσίμων που εκδίδονται από τις τοπικές κυβερνήσεις Μέσω του συστήματος Feed-in-Tariff (FIT), που ξεκίνησε το 2018 και εγκρίθηκε από την RE100 , οι επιχειρήσεις μπορούν να αγοράσουν ένα από τα τρία πιστοποιητικά: μη -ορυκτά, πράσινη ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Εν μέσω αυξανόμενης πίεσης και επείγουσας ανάγκης σχετικά με την κλιματική αλλαγή, πώς μπορούν οι φορείς εκμετάλλευσης ενέργειας στη Μέση Ανατολή να μετρήσουν καλύτερα τις εκπομπές και να βοηθήσουν στην ηγεσία της ατζέντας για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές;Δεδομένης της κλίμακας των παγκόσμιων εκπομπών θερμοκηπίου και της δυσκολίας της χρήσης ορυκτών καυσίμων από τις επιδόσεις της βιομηχανίας, οι επιχειρήσεις στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου πρέπει να συγκεντρώνουν και να εντοπίσουν ακριβείς περιοχές προς βελτίωση, χτίζοντας μια γέφυρα μεταξύ πρόθεσης και δράσης.Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι υπεύθυνη για περίπου το 10% των άμεσων και 40% των έμμεσων παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με έκθεση της McKinsey & Company. Στο COP26, περισσότερες από 450 επιχειρήσεις από όλο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, συνολικής αξίας 130 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δεσμεύτηκαν να δεσμεύσουν κεφάλαια για να φτάσουν τις καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, ασκώντας αυξημένη πίεση στον ενεργειακό τομέα να βελτιώσει τις επιδόσεις, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν όλο και περισσότερο να εκχωρήσουν από περιουσιακά στοιχεία ορυκτών καυσίμων.Το Tokyu έχει αγοράσει αρκετά πιστοποιητικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να τροφοδοτεί όλες τις γραμμές και τους σταθμούς του σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο, συμπεριλαμβανομένου του πολυσύχναστου σταθμού Shibuya της πρωτεύουσας και της Νομαρχίας Kanagawa.Συνολικά, οι οκτώ γραμμές που καλύπτονται μεταφέρουν συνολικά 3,17 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά . Για σύγκριση, τον Φεβρουάριο του 2020, έναν μήνα πριν από το εκτεταμένο ξέσπασμα του Covid-19 στην Ευρώπη, οι επιβάτες ολοκλήρωσαν 3,79 εκατομμύρια διαδρομές κάθε μέρα σε όλες τις 11 γραμμές του μετρό του Λονδίνου.Ένα σημαντικό βήμα προόδου για βιώσιμους σιδηροδρόμουςΟ σιδηρόδρομος θεωρείται ήδη ένας τρόπος μεταφοράς με σχετικά χαμηλή ρύπανση. Σύμφωνα με τον Tokyu , η μέση διαδρομή σε ένα από τα τρένα της έχει ως αποτέλεσμα περίπου 180 g εκπομπών CO 2 . Εάν αυτοί οι επιβάτες πραγματοποιούσαν το ίδιο ταξίδι με ιδιωτικό επιβατικό αυτοκίνητο, το κόστος εκπομπών άνθρακα θα ήταν έως και 1 κιλό υψηλότερο.Με ετήσια επιβατική κίνηση περίπου 800 εκατομμυρίων, αυτό ισοδυναμεί με την αποφυγή 800.000 τόνων εκπομπών CO 2 από την είσοδο στην ατμόσφαιρά μας κάθε χρόνο. Τώρα, η περιβαλλοντική εξοικονόμηση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, με τον φορέα εκμετάλλευσης να αναμένει να μειώσει τις εκπομπές του στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο μηδέν.Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση δεν είναι καθόλου μικρή. Το Tokyu ισχυρίζεται ότι η μείωση του CO 2 θα είναι ισοδύναμη με τις μέσες ετήσιες εκπομπές 56.000 ιαπωνικών νοικοκυριών, περίπου το 0,4% του συνολικού πληθυσμού του Τόκιο.Ο χρυσός ήταν πάντα μια δημοφιλής επένδυση – και γιατί όχι; Η τιμή του μετάλλου θεωρούνταν από καιρό ως καλός αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού και της οικονομικής αναταραχής, συχνά αντιβαίνει στις διακυμάνσεις της αγοράς.Ωστόσο, εν μέσω του συνεχούς ενθουσιασμού για το πολύτιμο μέταλλο, οι επενδυτές συνειδητοποιούν επίσης όλο και περισσότερο την προέλευσή του, με επενδυτικές στρατηγικές άρρηκτα συνδεδεμένες με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και στόχους διακυβέρνησης (ESG). Παραδοσιακά, οι επενδυτές μπορούσαν να αποκτήσουν έκθεση στον χρυσό μόνο αγοράζοντας φυσικά ράβδους και νομίσματα, που συνεπάγονται έξοδα παράδοσης, αποθήκευσης και ασφάλισης. Μια πρόσφατη εξέλιξη είναι η άνοδος των εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο χρυσού (ETC), τα οποία αφαιρούν το κόστος της φυσικής ιδιοκτησίας, αλλά παρουσιάζουν επίσης πιθανά ζητήματα σχετικά με τη διασφάλιση περιβαλλοντικών και ηθικών πλεονεκτημάτων.Ωστόσο, ορισμένοι έχουν υποβαθμίσει τη σημασία της μετάβασης του Τόκιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Ryo Takagi, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kogakuin και ειδικός στα ηλεκτρικά σιδηροδρομικά συστήματα, δήλωσε ότι δεν θα έβγαινε από το δρόμο του για να το επαινέσει τόσο πολύ, επισημαίνοντας τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη λειτουργία αγροτικών γραμμών με ενέργεια υδρογόνου ή μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα.Ο Δρ Gavin Bailey, κύριος σύμβουλος και επικεφαλής βιώσιμων μεταφορών για την ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων Eunomia, συμφωνεί ότι υπάρχουν μεγαλύτερες εκπομπές ρύπων από τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά πιστεύει ότι η απαλλαγή από τον άνθρακα είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των εκπομπών που προκαλούνται από εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς:«Τα σιδηροδρομικά συστήματα είναι συχνά μεταξύ των μικρότερων εκπομπών κατά κεφαλήν, σε σύγκριση με τις οδικές μεταφορές. Επομένως, ο συνολικός αντίκτυπος στις εκπομπές στην πόλη μπορεί να είναι μικρός σε σύγκριση με τις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα ή σημαντικό η απαλλαγή των σιδηροδρομικών μεταφορών από άνθρακα.«Οι σιδηρόδρομοι πιθανότατα θα είναι η ραχοκοκαλιά οποιουδήποτε μελλοντικού βιώσιμου συστήματος μεταφορών. Θα είναι αναπόσπαστο μέρος μιας βιώσιμης στροφής από τις οδικές μεταφορές. Επομένως, για να μεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα οποιασδήποτε αλλαγής τρόπου μεταφοράς, είναι σημαντικό αυτή η λειτουργία να απελευθερωθεί από τον άνθρακα».Ρύθμιση του ρυθμού στους σιδηροδρόμους της ΙαπωνίαςΩς ο πρώτος ιαπωνικός σιδηροδρομικός φορέας που τροφοδοτεί το 100% των δραστηριοτήτων του με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το Tokyu ρυθμίζει τον ρυθμό. Ωστόσο, άλλοι φορείς εκμεταλλεύονται επίσης το ρόλο τους για να μειώσουν τις εκπομπές του κλάδου.Μετά τη δέσμευση του Τόκυου, η Tobu Railway - η δεύτερη μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία της Ιαπωνίας σε απόσταση που διανύθηκε - ανακοίνωσε τα σχέδιά της να εκτελεί τις ειδικές υπηρεσίες express μεταξύ του Τόκιο και της πόλης του θέρετρου Nikko χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τον Απρίλιο. Ομοίως, τον Νοέμβριο του 2021, η Tobu ανακοίνωσε την αγορά ενός νέου στόλου τρένων από τη Hitachi Rail, ο οποίος θα μειώσει τις εκπομπές CO 2 έως και 40% όταν αναπτυχθεί το 2023.Η East Japan Railway Company (JR East), η μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία της Ιαπωνίας, επέμεινε επίσης ότι θα ενισχύσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τις δραστηριότητές της για να εκπληρώσει τη δέσμευση της Ιαπωνίας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο μηδέν μέχρι το 2050.Με την JR East να καταναλώνει μόνο 5 δισεκατομμύρια KWh στις σιδηροδρομικές λειτουργίες, τους σταθμούς και τα κτίρια γραφείων της – που αντιστοιχεί σε 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά – οι ενέργειες τέτοιων εταιρειών θα είναι κρίσιμες για την επίτευξη του καθαρού μηδενικού στόχου.Άλλες σιδηροδρομικές εταιρείες σε όλη την Ιαπωνία ακολουθούν το Τόκιο στη μείωση των εκπομπών άνθρακαΤι προκαλεί την καθυστέρηση;Εάν η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τόσο απλή όσο η αγορά πιστοποιητικού, τι εμποδίζει τους άλλους σιδηροδρομικούς φορείς της Ιαπωνίας;Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , έναν επαγγελματικό και εκπαιδευτικό οργανισμό με έδρα το Τόκιο, το πρόβλημα προκαλείται από την αυξανόμενη ζήτηση και την έλλειψη προσφοράς. Μέχρι το 2030, οι έμποροι λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να προμηθεύονται το 44% της προμήθειας τους από μη ορυκτές πηγές, ενώ η πίεση από το κοινό και τις κυβερνήσεις έχει αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μεταξύ των επιχειρήσεων.Ωστόσο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τις Αειφόρες Ενεργειακές Πολιτικές , μόλις το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας παράγεται επί του παρόντος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι να αυξηθεί η παραγωγή, μεγάλο μέρος της υποδομής της Ιαπωνίας θα παραμείνει εξαρτώμενο από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.Υπάρχουν επίσης προκλήσεις στις υποδομές. Αν και η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να είναι απλή για τους φορείς εκμετάλλευσης σε μεγάλες πόλεις όπως το Τόκιο, όσοι καλύπτουν αγροτικές περιοχές – όπου η ηλεκτροκίνηση συνήθως υστερεί – δεν θα το έχουν τόσο εύκολο.«Όπως έχουμε δει σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι δύσκολο ή ανέφικτο να ηλεκτροδοτηθούν τμήματα του δικτύου λόγω της υπαίθρου ή του φυσικού χώρου που είναι διαθέσιμος γύρω από τις γραμμές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εναλλακτικές τεχνολογίες ηλεκτροδότησης όπως οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου και οι μπαταρίες υπόσχονται πολλά», λέει ο Bailey.Επόμενη στάση: υδρογόνοΟι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου παρέχουν μια εγγενώς καθαρή πηγή ενέργειας. Παράγοντας μόνο θερμότητα και νερό, δεν προκαλεί επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και σε αντίθεση με τις εναλλακτικές καθαρές ενέργειες όπως η ηλιακή, η αιολική ή η υδροηλεκτρική ενέργεια, δεν απαιτεί μεγάλες εκτάσεις γης για να παραχθεί. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποτελεσματικότητες και οι αναποτελεσματικότητα της σχετικής τεχνολογίας.«Ένα από τα κύρια ζητήματα με τα συστήματα που τροφοδοτούνται με υδρογόνο είναι η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή αυτού που είναι γνωστό ως πράσινο υδρογόνο. Όταν χρησιμοποιούμε υδρογόνο σε κυψέλες καυσίμου, το υδρογόνο είναι ουσιαστικά το μέσο αποθήκευσης ενέργειας», συνεχίζει ο Bailey.«Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε οποιοδήποτε μέσο είτε είναι μπαταρία είτε υδρογόνο απαιτεί πρόσθετη ενέργεια για κάθε μονάδα ενέργειας που συλλαμβάνεται. Στην περίπτωση του υδρογόνου, το κόστος αποθήκευσης κάθε μονάδας ενέργειας είναι συχνά υψηλότερο σε σύγκριση με μια μπαταρία και ενδεχομένως με γραμμές μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων.«Το καθαρό αποτέλεσμα αυτού είναι η υψηλότερη ενεργειακή ζήτηση για συστήματα που βασίζονται στο υδρογόνο, σε σύγκριση με εναλλακτικές επιλογές. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ένα σιδηροδρομικό σύστημα με επίκεντρο το υδρογόνο καθιστά δυνητικά πιο δύσκολη την επίτευξη δέσμευσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».Το πρώτο τρένο κυψελών καυσίμου υδρογόνου της Ιαπωνίας, το Hybari, κατά τη διάρκεια δοκιμών στις αρχές του έτους.Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι «μόνο η αρχή» για τη βιώσιμη λειτουργία του Tokyu, σύμφωνα με τον βοηθό διευθυντή Yoshimasa Kitano. Η δέσμευση έρχεται ως μέρος των ευρύτερων σχεδίων της επιχείρησης για τη διάσωση των εκπομπών σχεδόν στο ήμισυ των επιπέδων του 2019 έως το 2030 και στο μηδέν έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους εκπομπών της Ιαπωνίας.Από τη συλλογή όμβριων υδάτων για το πότισμα των χώρων πρασίνου γύρω από τους σταθμούς του έως την εγκατάσταση φυσικών συστημάτων εξαερισμού για να διατηρούνται δροσερές οι υπόγειες πλατφόρμες και η μεταφορά των αποσυρθέντων οχημάτων του σε άλλες εταιρείες για να αποφευχθεί το περιβαλλοντικό κόστος της αποσυναρμολόγησης, το Tokyu θέτει ένα βιώσιμο παράδειγμα για τους σιδηροδρομικούς φορείς σε όλο τον κόσμο.