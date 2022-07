Κυκλοφόρησε το τρειλερ για το νέο show του ALPHA " All together now" που θα έχει την παρουσίαση ο Νίκος Κοκλώνης.

Ο πασίγνωστος μουσικός διαγωνισμός έρχεται στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη κριτική επιτροπή που έχει υπάρξει ποτέ – 100 στον αριθμό. Ήδη δηλώνουν συμμέτοχοι οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ι να ξεσηκώσουν με τις ερμηνείες τους!

Το All together now σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.COM δεν θα προβληθεί στο πρώτο μισο μιας και το JUST είναι το show που θα ξεκινήσει τη νέα τηλεοπτική χρονιά το κανάλι Πηγή: TVNEA.COM