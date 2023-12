Τετάρτη σήμερα και ένα ακόμα "Mediatown" με ωμές αλήθειες είναι εδώ για να σας κάνει παρέα. Φορέστε ζώνες και πάμε...

Πώς να μην αποδειχθεί άνθρακας ο "Έρωτας φυγάς";

Η οριστική συμφωνία ΑΝΤ1 για "Έρωτα φυγά" είναι σίγουρα θετική και για το κανάλι και για τη σειρά και για το κοινό. Βέβαια, το κατά πόσο θα βοηθήσει πραγματικά το κανάλι του Αμαρουσίου αυτή η μεταγραφή εξαρτάται καθαρά και μόνο από τον προγραμματισμό.

Μη ξεχνάμε ότι η σειρά αυτή στο OPEN έκανε στο δυναμικό κοινό 10αρακια που για τα δεδομένα του καναλιού ήταν θεαματικά, αλλά για τον ΑΝΤ1 τέτοια νούμερα κάνουν οι κακές του σειρές. Η διαρροή ότι θα τοποθετηθεί στις 21.00 δεν προσφέρει και τίποτα, καθώς (εκτός μεγάλης ανατροπής) θα κάνει τα ίδια νούμερα με το "Μετά τη φωτιά".

Η ουσία για τον Χριστοφόρου είναι να αποδείξει ότι με την έλευση του στον ΑΝΤ1 φέρνει και μεγάλη άνοδο στην τηλεθέαση. Με 2 τρόπους θα γίνει αυτό με όχημα του "Έρωτα φυγά": Μετακίνησή του στην απογευματινή ζώνη (με οικονομικό κόστος αλλα με πιθανά 20αρια πριν το "5χ5" για λόγους γοήτρου), μετακίνηση στη βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου που φέρνει ακραία μονοψήφια μπας και λόγω χαλαρού ανταγωνισμού φέρει 15αρια.

Δεν αρκεί, λοιπόν, να κάνεις τη μεταγραφή, αλλά και να πρέπει να την αξιοποιήσεις σωστά...







Χάνει νούμερα το OPEN

Μένω λίγο στον "Έρωτα φυγά" και αποδείχθηκε και από τη χθεσινή τηλεθέαση ότι η βουτιά στην τηλεθέαση ήταν μεγάλη...

Οι "Εικόνες" του Δούση σε επανάληψη σημείωσε 8,4% στο σύνολο και 4,9% στο δυναμικό, δηλαδή περίπου πάνω από το μισό κάτω σε σχέση με τα νούμερα του "Έρωτα φυγά". Πάνε τα διψήφια για το OPEN έστω και για αυτή τη μία ώρα. Μάλιστα, ο χθεσινός ημερήσιος μέσος όρος του καναλιού ήταν στο δυναμικό 0,9% κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα.







Ανατροπή στο Mega με την Ελένη;

Κάτι ακούγεται τις τελευταίες μέρες ότι το Mega έχει αρχίσει να κάνει πίσω για την Ελένη Μενεγάκη και ίσως και να τη θέλει με νέο συμβόλαιο. Ίσως μόνο με μία σχετική μείωση στις απολαβές της. Βέβαια, υπάρχουν και τα στελέχη του καναλιού που δεν τη θέλουν καθόλου. Για να δούμε τι θα υπερτερέσει...







Ετοιμάζεται το "Big Brother";

Όσοι εργάζονται στο "Fame Story" θεωρούν δεδομένο ότι θα βγει το "Big Brother" και ότι θα μετακινηθεί αυτούσια όλη η ομάδα στο νέο ριάλιτι. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι θα υποστεί και κάποιες ελαφρές μετατροπές. Η ανεπίσημη ημερομηνία που ξέρουν είναι πως Μάρτιο θα πιάσουν δουλειά, ώστε από Απρίλη να ξεκινήσει για 3 μήνες.







Τα ενδεχόμενα για τη Σκορδά

Καταγράφουμε τις πιθανές εξελίξεις για το τηλεοπτικό μέλλον της Φαίης Σκορδά.

1) Να μείνει στον ΣΚΑΙ

2) Να μείνει εκτός τηλεόρασης για μία σεζόν

3) Να κάνει πρωινό ή μεσημεριανό στο Mega

4) Να κάνει πρωινό ή μεσημεριανό στο OPEN (έχει καλές σχέσεις με τον Κοκλώνη. Και το πρωινό το απορρίπτουμε καθώς δύσκολα θα την έβαζε απέναντι από την Καινούργιου)

5) Να κάνει πρωινό στο STAR (πρόταση της είχε γίνει και το 2022)

6) Να κάνει βραδινό στον ΑΝΤ1.

7) Να κάνει δίωρο πρωινό στον ΑΝΤ1 μετά τον Λιάγκα καθώς ο τελευταίος φέρνει νούμερα αλλά όχι χρήματα στα εμπορικά...

Τι θεωρείτε εσείς πιο πιθανό να συμβεί;







Κρίση ανάμεσα σε ALPHA και "Barking well media";

Την ώρα που υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό σε σχέση με το αν ο ALPHA θα εγκρίνει το "Just the two of us" για το δεύτερο μισό της σεζόν, η Ναταλία Ανδρικοπούλου στη "Real Life" έβγαλε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το ότι ο ALPHA επικοινώνησε με διάφορες εταιρείες παραγωγής για να ζητήσει προσφορές για εκτέλεση του "Secret song", το οποίο μέχρι πρότινος έκανε η "Barking well media" χωρίς να έχει φυσικά εκείνη τα δικαιώματα για το μουσικό αυτό φορμάτ.

Μήπως σιγά σιγά τα κανάλια δείχνουν στον Κοκλώνη ότι πρέπει να περιοριστεί στο OPEN και κρατάνε μόνο τις ΑΛΗΘΙΝΕΣ επιτυχίες (Καινούργιου, Χρηστίδου);







