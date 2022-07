2022-07-14 10:00:02





Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη.



Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.



Αναλυτικά:



ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



ΑLPHA ΤΩΡΑ 13,6



ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 9,9



LOVE IT 6,7



ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 2,0



ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ (Ε) 10,0



ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ (Ε) 9,4



ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 9,6



Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (Ε) 9,1



Η ΝΤΑΝΤΑ (Ε) 7,2



ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; (BEST OF) 8,7



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.



ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ