Στην Silverline media ετοιμάζεται τελικά το νέο ριάλιτι του ΑΝΤ1 «I am Celebrity get me out of here» παρά τις φήμες του προηγούμενου διαστήματος περί απογοήτευσης του καναλιού...

Η εταιρία έχει ήδη στο ενεργητικό της δύο αποτυχίες στον ΑΝΤ1, μια με το «Game of Chefs» και μια δεύτερη με τη «Φάρμα».

Το ριάλιτι θα παίξει πιθανόν από τον Φλεβάρη .

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM